У Миколаєві обрали компанію, яка збудує лінію сортування сміття: тепер рішення за депутатами

Засідання комісії, яка обирала компанію-переможця для будівництва сортувальної лінії відходів у Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «ВЕЙСТ ТУ ЕНЕРДЖИ НІКО».

Про це повідомили в пресслужбі міської ради.

Там зазначили, що переможець набрав 41,2 бали зі 75 можливих. Це трохи вище мінімального прохідного порогу — 40 балів.

Наразі конкурсний комітет має 10 днів, щоб оформити протокол і оприлюднити його на сайті міськради. Далі — рішення за депутатами. Якщо міська рада підтримає проєкт, договір із компанією-переможцем підпише КП «Миколаївкомунтранс».

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Будівництво лінії має тривати 13 місяців від моменту укладання угоди. Представники компанії запропонували підписати контракт строком на 25 років, але фінальне рішення щодо тривалості дії договору ухвалюватимуть саме депутати.

Нагадаємо, що це вже друга спроба знайти підрядника. Перший конкурс не отримав жодної пропозиції. Цього разу дві компанії цікавилися умовами, але заявку подала лише одна.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

У вересні 2024 року під час сесії Миколаївської міськради депутати підтримали рішення про затвердження порядку функціонування комплексу з сортування побутових відходів у Миколаєві.

Наразі у Миколаєві готуються до запуску майданчика для тимчасового зберігання відходів руйнації. Його почнуть тестово експлуатувати з 1 травня протягом 45 днів.