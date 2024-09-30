У Миколаєві затвердили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу

Миколаївська міська рада, фото «МикВісті»

Під час сесії Миколаївської міськради депутати підтримали рішення про затвердження порядку функціонування комплексу з сортування побутових відходів у Миколаєві.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Як зауважив перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов, це рішення є фундаментальним для нашого міста. Проєкт передбачає затвердження порядку функціонування сортувальної лінії для відходів, що утворилися в Миколаєві, і порядок визначення субʼєкту сортування на території міста.

«Якщо рішення буде затверджене, проятом 10 днів буде оголошено конкурс на визначення сбʼєкту сортування. Після його завершення переможець буде зобовʼязаний побудувати сортувальну лінію поблизу полігону твердих побутових відходів. А місто, в свою чергу, має забезпечити його відходами, які збираються на території Миколаєва» — сказав він.

Ігор Набатов також зупинився на одному з найвагоміших плюсів для міста внаслідок роботи такої лінії: кількість відходів, які будуть захоронюватись на території полігону ТПВ значно зменшиться. А саме: зі 100 до 30 відсотків.

На уточнююче запитання міського голови Олександра Сєнкевича він додав, що конкурс триватиме протягом 30 днів, після чого на суд депутатів винесуть питання про затвердження договору з обраним субʼєктом сортування. Отже, резюмував мер, цей процес відбувається публічно та максимально прозоро.

Під час голосування депутати підтримали рішення.