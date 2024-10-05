У Миколаєві шукають компанію, яка буде сортувати сміття біля міського звалища

У Миколаєві шукають компанію для сортування відходів біля міського звалища. Архів: «НикВести»

В Миколаєві оголосили конкурс з вибору компанії, яка буде сортувати відходи поблизу міського звалища.

Відповідна інформація опублікована на сайті Миколаївської міської ради.

Конкурс проводиться на підставі рішення міської ради та наказу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради від 4 жовтня 2024 року.

— Метою конкурсу є вибір підрядної організації для сортування відходів, що дозволить підвищити ефективність системи управління відходами та зменшити їх негативний вплив на навколишнє середовище, — зазначено у повідомлені.

Пропозиції приймаються до 12 листопада, в той же день буде визначено переможця.

Нагадаємо, що депутати на засіданні міськради 26 вересня погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

Водночас у Первомайську планують протягом двох років побудувати новий міський полігон ТПВ, а в Южноукраїнську виділять 6,5400 гектарів землі під розміщення нового полігону твердих побутових відходів.

Читайте також статтю «МикВісті» «Сміттєва реформа на шляху до ЄС: як Миколаївщина вчиться справлятися з відходами за новими стандартами». У ній ми повідомляли, що більшість нинішніх полігонів в Україні не відповідають вимогам законодавства. До 2030 року їх мають реорганізувати, а деякі ліквідувати.