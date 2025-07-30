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На сесію міськради Миколаєва за ініціативи Панченка винесуть рішення про скасування результатів конкурсу на сортування сміття

Полігон ТПВ під Миколаєвом. Фото: архів «МикВісті»Полігон ТПВ під Миколаєвом. Фото: архів «МикВісті»

Миколаївська міськрада розгляне проєкт рішення про відмову в укладанні договору з компанією «Waste To Energy Niko», яка перемогла в конкурсі на сортування сміття в місті. 

Питання включено до порядку денного сесії, яка має відбутися завтра, 31 липня, пишуть «МикВісті».

Ініціатором перегляду результатів конкурсу виступив депутат та голова планово-бюджетної комісії міськради Федір Панченко. Формально проєкт подала планово-бюджетна комісія, а розробником документа є департамент ЖКГ — той самий, що і організовував конкурс.

Ще в червні на засіданні комісії з економічної політики Федір Панченко розкритикував умови конкурсу та механізм його проведення — зокрема, закритість етапів, поспіх і фактичну відсутність конкуренції (участь взяла лише одна компанія). Депутати ставили питання про фінансову спроможність фірми, яка має реалізувати проєкт із будівництва сортувальної лінії, та про ризики для КП «Миколаївкомунтранс», яке, за задумом, мало б стабільно передавати відходи і сплачувати новому оператору за сортування.

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— Тепер «Миколаївкомунтранс» повинен буде доставляти до них це сміття і сплачувати ним ще за послугу сортування сміття. І їм потрібно буде укласти цю угоду. І таким чином наше підприємство на постійного донора цієї приватної компанії, якій стабільно зобовʼязаний привозити це сміття, сплачувати тариф, який наразі неможливо порахувати, — заявляв тоді Федір Панченко.

Попри те, що конкурс був проведений відповідно до затвердженого положення, депутати підтримали рекомендацію до департаменту ЖКГ підготувати проєкт про відмову від затвердження договору. У вівторок, 29 липня, члени бюджетної комісії розглянули та підтримали винесення на сесію альтернативного проєкту рішення з відмовою в укладанні договору з компанією для сортування відходів.

— Це питання, про яке ми дуже багато і ретельно минулого разу говорили. Дійшли висновку, що нам невигідно від громади затверджувати той договір, який нам зараз пропонують. Обговорювали, що нам потрібно змінити умови конкурсу та оголосити новий конкурс. З цього приводу і зараз за нашою рекомендацією департаментом ЖКГ було підготовлено відповідне рішення, – прокоментував Федір Панченко

У департаменті ЖКГ підтвердили, що згідно з ухваленим порядком, міська рада має право протягом 3 місяців не затверджувати результати конкурсу. Якщо рішення буде ухвалено, у місті можуть оголосити новий конкурс — але вже з оновленими умовами.

— Щоб оголосити новий конкурс, спершу потрібно змінити рішення міської ради, а потім погодити нові умови з Антимонопольним комітетом, тому що це реально впливає на конкуренцію, і після цього оголосити новий конкурс. — пояснив перший заступник начальника ДЖКГ Ігор Набатов.

Нагадаємо, що 20 травня у Миколаєві визначили підприємство, яке будуватиме сортувальну лінію для обробки твердих побутових відходів. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Waste To Energy Niko».

У вересні 2-24 року погодили порядок функціонування лінії з сортування побутових відходів та умови конкурсу. Повідомлялось, що сортувальна лінія зможе переробляти до 70% відходів, а решту 30% будуть захоронювати. Проєкт передбачає, що компанія, яка виграє тендер, перераховуватиме не менш ніж 10% прибутку на утримання сміттєзвалища.

Полігон ТПВ під Миколаєвом 

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи — 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів. 

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проєкту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

У вересні 2024 року під час сесії Миколаївської міськради депутати підтримали рішення про затвердження порядку функціонування комплексу з сортування побутових відходів у Миколаєві.

Наразі у Миколаєві готуються до запуску майданчика для тимчасового зберігання відходів руйнації. Його почнуть тестово експлуатувати з 1 травня протягом 45 днів. 

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