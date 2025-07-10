У Миколаєві виставили на продаж перших 8 комунальних об’єктів: найдорожчий коштує ₴2,4 млн
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- Аліна Квітко
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16:30, 10 липня, 2025
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У Миколаєві виставили на аукціон 8 об'єктів комунальної власності — загальна стартова ціна майже 4,8 мільйона гривень.
Відповідні оголошення з’явилися 6 липня в системі zakupivli.pro.
Придбати можна як невеликі приміщення, так і комплекс будівель з навісами та огорожею. Частина об’єктів уже перебуває в оренді, і ці умови мають зберігатися після продажу. Торги триватимуть до 15 липня.
Найдорожчим лотом є адміністративно-побутова будівля по вул. 9 Слобідська (Маршала Василевського), 51. Його стартова ціна — 2 мільйони 482 тисячі гривень.
До переліку включено:
- Нежитлове приміщення на проспекті Центральний, 184/18, площею 137,4 квадратного метра. Договір оренди завершився у листопаді 2022 року, але також вважається чинним на період воєнного стану. Стартова ціна — 480 тисяч 276 гривень;
- Нежитлове приміщення на вулиці Будівельників, 18/11, загальною площею 130,2 квадратного метра. Договір оренди діє до 16 жовтня 2033 року. Стартова ціна — 478 тисячі 495 гривень;
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Нежитлове приміщення на вулиці Погранична, 69-а/4, площею 109,1 квадратного метра. Стартова ціна — 413 тисячі 163 гривні. Об’єкт має чинний договір оренди до 29 листопада 2026 року;
- Нежитлове приміщення у громадському будинку на вулиці Космонавтів, 142/10, площею 107,5 квадратного метра. Стартова вартість — 382 тисяч 644 гривні. Договір оренди чинний до 14 грудня 2026 року.
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Частина першого поверху нежитлової будівлі на вулиці Спаська, 52/14, загальною площею 70,6 квадратного метра. Початкова ціна — 287 тисяч 604 гривні;
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Нежитлове приміщення на вулиці Будівельників, 18/10, площею 58,5 квадратного метра. Перебуває в оренді до 21 червня 2028 року. Стартова ціна — 218 тисяч 851 гривня;
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Нежитлове приміщення на Херсонському шосе, 48/1, площею 7,6 квадратного метра. Договір оренди завершився у травні 2022 року, однак вважається продовженим на час дії воєнного стану. Стартова ціна — 23 тисячі 324 гривні.
У міськраді наголошують, що продаж об’єктів, які перебувають в оренді, здійснюється з урахуванням чинних договорів. Як раніше пояснювала заступниця начальника управління комунального майна Тетяна Дмитрова, нові власники не можуть розривати такі угоди або змінювати орендну плату — умови залишаються незмінними до завершення терміну дії договору.
Раніше, міськрада Миколаєва не підтримала включення ще 15 об’єктів до списку на приватизацію.
Нагадаємо, що в травні міськрада затвердила перелік із 114 об’єктів комунального майна, які підлягають приватизації. Цей перелік був ухвалений з другої спроби. За проєктом рішення, кошти від продажу планують спрямувати на посилення обороноздатності Миколаєва та області.
До вже затвердженого списку увійшли:
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46 об’єктів комунального майна, які не використовуються;
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65 об’єктів, де є орендарі (їх продаватимуть зі збереженням чинних договорів оренди);
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2 об’єкти з невід’ємними поліпшеннями, за які орендарям мають компенсувати витрати;
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1 об’єкт незавершеного будівництва зі стартовою ціною 2 мільйона гривень.
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