У Миколаєві на аукціоні продадуть 114 комунальних об’єктів на понад ₴50 мільйонів: рішення ухвалили з другої спроби

У Миколаєві виставлять на аукціон 114 обʼєктів коммайна. Миколаївська міська рада, фото: «МикВісті»

Миколаївська міська рада з другої спроби затвердила перелік із 114 об’єктів комунального майна, які підлягають приватизації.

Рішення ухвалили 29 травня, під час сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Кошти, отримані від продажу, згідно з проєктом рішення, планують спрямувати на посилення обороноздатності міста й області.

До приватизаційного списку увійшли:

46 об’єктів невикористовуваного комунального майна;

65 об’єктів, що перебувають в оренді (продаватимуться зі збереженням чинних договорів);

2 об’єкти з невід’ємними поліпшеннями, за які орендарям мають компенсувати витрати;

1 об’єкт незавершеного будівництва зі стартовою ціною 2 мільйони гривень.

Міський голова Олександр Сєнкевич нагадав, що ідея спрямовувати кошти від приватизації на потреби оборони вже обговорювалася раніше. За його словами, допомога ЗСУ надається не лише через окрему цільову програму, а й за іншими напрямками, зокрема за рахунок матеріального резерву міста.

— У нас була рекомендація прописати, що кошти йдуть саме на програму підвищення обороноздатності. Але допомога Збройним силам від міста — це не тільки одна програма. Є ще матеріальний резерв, інші департаменти передають техніку, обладнання, допомагають за окремими рішеннями. Ми діємо комплексно. У будь-якому разі можу гарантувати: після отримання коштів від приватизації ми будемо про це повідомляти, звітувати і разом з вами планувати їх використання згідно з цією слушною пропозицією, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мораторій на приватизацію комунального майна

Мер Миколаєва нагадав, як у 2016 році він ветував рішення міськради про приватизацію 20 об’єктів.Він зазначив, що тепер питання щодо приватизації будуть вирішуватись на аукціонах, і переможе той, хто запропонує найбільшу вартість.

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Ще у 2017 році між Миколаївською міською радою та державним підприємством «Сетам» було підписано меморандум для публічного проведення аукціонів з продажу комунального майна.

У 2021 році в Миколаєві розпочався процес здачі в оренду та продаж комунального майна через систему публічних закупівель ProZorro. Віцемер Миколаєва Віталій Луков у червні 2021 року розказав про те, що у Миколаєві є близько 3,5 тисячі об'єктів нерухомості, які належать громаді. З них приблизно 1200-1300 можуть передаватись в оренду. Решта міста використовує для своєї діяльності охорону здоров'я, освіту, розміщення держустанов тощо. За словами заступника міського голови, такі аукціони допомогли підняти вартість оренди приміщень у десятки разів.

Також у 2021 році на сайті Миколаївської міськради з’явився проєкт рішення про приватизацію через аукціон 117 об’єктів комунальної власності, серед яких — господарчі приміщення, будівлі колишніх котелень, медзакладів, а також підвали.

Водночас у січні 2024 року міський голова констатував, що Миколаєву вже «не далеко» до приватизації майна, щоб наповнити бюджет. У травні 2024 року мер Миколаєва розповів, що працює разом з депутатами над можливістю продажу комунального майна через аукціони.

В березні 2025 року в міськраді повідомили, що планують продати 114 об’єктів комунального майна через аукціон. Серед них — колишні котельні, архітектурні пам’ятки та нежитлові приміщення.