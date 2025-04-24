Міськраді Миколаєва не вистачило 3 голоси, щоб почати продаж 114 об’єктів на аукціоні: у низки депутатів конфлікт інтересів

У Миколаєві виставлять на аукціон 114 обʼєктів коммайна. Миколаївська міська рада, фото: «МикВісті»

У Миколаєві депутати міськради не змогли ухвалити рішення про продаж через аукціон 114 об’єктів комунального майна.

Про це стало відомо, 24 квітня, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Як пояснила заступниця начальника управління комунального майна Тетяна Дмитрова, проєкт передбачає приватизацію майна виключно через аукціон — як найбільш прозорий та економічно вигідний механізм. Мета — поповнення міського бюджету, залучення інвестицій та позбавлення громади об’єктів, які більше не використовуються та потребують утримання.

Загальна стартова вартість — близько 51 мільйона гривень. Виручені кошти, згідно з проєктом рішення, мали бути спрямовані на підтримку обороноздатності міста та області.

— Цей проєкт рішення вже розглянули та погодили департамент з питань нагляду і боротьби з корупцією, управління культури, юридичний департамент. Також його підтримали дві депутатські комісії — з питань бюджету та житлово-комунального господарства. Усі зауваження до проєкту врахують у разі його ухвалення, – сказала Тетяна Дмитрова.

У проєкті передбачено 4 окремі переліки:

46 об’єктів — комунальне майно, яке не використовується;

65 об’єктів — передані в оренду приміщення, продаватимуться зі збереженням договорів оренди;

2 об’єкти — орендовані приміщення з невід’ємними поліпшеннями, для яких передбачена компенсація орендарям;

1 об’єкт — незавершене будівництво зі стартовою ціною 2 мільйони гривень.

Депутат Артем Ільюк запропонував чітко прописати в проєкті рішення, що всі гроші підуть на допомогу армії, щоб це було зрозуміло людям і захисникам.

Міський голова Олександр Сєнкевич нагадав, що сам процес підготовки до аукціонів не швидкий — може тривати кілька місяців, і за цей час каденція нинішньої міськради вже завершиться.

— Хочу нагадати, що процес приватизації — це не швидка справа. Потрібно провести оцінку майна, підготувати документи, організувати аукціони. А наша каденція триває до листопада цього року — за умови, що війна завершиться. Тож цілком можливо, що частину об’єктів просто не встигнемо продати до того часу, – сказав Олександр Сєнкевич.

Тетяна Дмитрова повідомила, що за наявності всіх необхідних документів на об’єкт його реалізація може зайняти від 1,5 до 2 місяців.

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— Ми прорахували можливості нашого відділу приватизації — якщо працювати з усіма 114 об’єктами, і документи будуть у порядку, весь процес займе щонайменше пів року. Тобто, технічно ми можемо реалізувати це рішення досить швидко, – розповіла Тетяна Дмитрова.

В проєкт рішення окремим пунктом буде додано, що кошти отримані від реалізації продажу майна будуть направлені на реалізацію програми обороноздатності Миколаєва та області.

Перед голосуванням Олександр Сєнкевич заявив, що депутати, які мають потенційний конфлікт інтересів, повинні про це обов’язково повідомити.

Депутати Ірина Бойченко, Тетяна Домбровська та Анатолій Петров заявили про можливий конфлікт інтересів і не брали участі в голосуванні. Під час голосування питання підтримали 25 депутатів з 29, які голосували онлайн. Цього не вистачило для прийняття рішення. Оскільки питання не набрало необхідної кількості голосів для погодження, до нього повернуться на наступному засіданні сесії.

Мораторій на приватизацію комунального майна

Мер Миколаєва нагадав, як у 2016 році він ветував рішення міськради про приватизацію 20 об’єктів.Він зазначив, що тепер питання щодо приватизації будуть вирішуватись на аукціонах, і переможе той, хто запропонує найбільшу вартість.

Ще у 2017 році між Миколаївською міською радою та державним підприємством «Сетам» було підписано меморандум для публічного проведення аукціонів з продажу комунального майна.

У 2021 році в Миколаєві розпочався процес здачі в оренду та продаж комунального майна через систему публічних закупівель ProZorro. Віцемер Миколаєва Віталій Луков у червні 2021 року розказав про те, що у Миколаєві є близько 3,5 тисячі об'єктів нерухомості, які належать громаді. З них приблизно 1200-1300 можуть передаватись в оренду. Решта міста використовує для своєї діяльності охорону здоров'я, освіту, розміщення держустанов тощо. За словами заступника міського голови, такі аукціони допомогли підняти вартість оренди приміщень у десятки разів.

Також у 2021 році на сайті Миколаївської міськради з’явився проєкт рішення про приватизацію через аукціон 117 об’єктів комунальної власності, серед яких — господарчі приміщення, будівлі колишніх котелень, медзакладів, а також підвали.

Водночас у січні 2024 року міський голова констатував, що Миколаєву вже «не далеко» до приватизації майна, щоб наповнити бюджет. У травні 2024 року мер Миколаєва розповів, що працює разом з депутатами над можливістю продажу комунального майна через аукціони.

В березні 2025 року в міськраді повідомили, що планують продати 114 об’єктів комунального майна через аукціон. Серед них — колишні котельні, архітектурні пам’ятки та нежитлові приміщення.