Вперше за 10 років: У Миколаєві «з молотка» пустять понад 100 комунальних обʼєктів

У Миколаєві виставлять на аукціон 114 обʼєктів коммайна. Миколаївська міська рада, фото: «МикВісті»

Миколаївська міська рада планує продати 114 об’єктів комунального майна через аукціон. Серед них — колишні котельні, архітектурні пам’ятки та нежитлові приміщення.

Про це йшла мова у понеділок, 24 березня, під час засідання комісії Миколаївської міської ради з питань ЖКГ, пишуть «МикВісті».

За попередніми оцінками, орієнтовна стартова ціна об’єктів складе 51 мільйон гривень. Усі отримані кошти будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України.

За словами начальниці управління комунального майна Тетяни Дмитрової, це перша масштабна приватизація за останні 10 років, яка проходитиме виключно через відкриті торги. Наразі багато об’єктів, що перебувають у власності міста, вже давно не використовуються, але потребують значних витрат на утримання.

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— Верше, за останні 10 років виноситься проєкт рішення міської ради, яким пропонується затвердити переліки об'єктів малої приватизації комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади, що підлягають продажу виключно на аукціоні. Такий підхід, як показує практика, є найбільш прозорим, економічно вигідним і ефективним способом приватизації. Чому саме зараз? По-перше, це дозволить збільшити надходження до міського бюджету, які будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України. По-друге, це шанс залучити інвестиції в об’єкти, що продаються. І по-третє, це можливість позбутися від непотрібних активів, що стали тягарем для громади і вимагають додаткових витрат на їх утримання, хоча не використовуються в основній діяльності, — сказала Тетяна Димитрова.

Управлінням комунального майна Миколаївської міської ради проаналізовано всі надані пропозиції від комунальних установ, комунальних підприємств та організацій щодо можливості включення майна, яке перебуває у них на балансі, до переліку об'єктів малої приватизації.

Управління комунального майна Миколаївської міської ради вже проаналізувало всі пропозиції від комунальних установ та підприємств щодо включення майна до переліку об’єктів малої приватизації. Три з цих об’єктів — архітектурні пам’ятки, збудовані до 1917 року, на вулицях: Екіпажна, 4/2, Олексія Вадатурського, 15/1, та Маріупольська, 11/5.

Заплановано затвердження чотирьох переліків об’єктів для приватизації:

Перший перелік: 46 об’єктів нерухомого майна, які не використовуються в діяльності комунальних підприємств і організацій. Ці об’єкти будуть виставлені на аукціон без додаткових умов. Стартова ціна — 12 мільйонів гривень.

46 об’єктів нерухомого майна, які не використовуються в діяльності комунальних підприємств. Скриншот з проєкту рішення 46 об’єктів нерухомого майна, які не використовуються в діяльності комунальних підприємств. Скриншот з проєкту рішення 46 об’єктів нерухомого майна, які не використовуються в діяльності комунальних підприємств. Скриншот з проєкту рішення

2. Другий перелік: 65 об’єктів нерухомого майна, переданих в оренду, підлягають приватизації через аукціон з урахуванням збереження чинних договорів оренди. Стартова ціна — 36 мільйонів гривень.

65 об’єктів нерухомого майна, переданих в оренду, підлягають приватизації через аукціон. Скриншот з проєкту рішення 65 об’єктів нерухомого майна, переданих в оренду, підлягають приватизації через аукціон. Скриншот з проєкту рішення

3. Третій перелік: 2 об’єкти, передані в оренду, приватизація яких передбачає компенсацію орендарям вартості невід’ємних поліпшень та збереження договорів оренди. Стартова ціна — 1,1 мільйонів гривень, без урахування компенсацій.

4. Четвертий перелік: Об’єкти незавершеного будівництва. Один з них — будівля площею 1463 м² на вулиці Архітектора Старого, 2. Стартова ціна — 2 мільйонів гривень.

Об’єкти, які передані в оренду та обʼєкт незавершенного будівництва. Скриншот з проєкту рішення

Тетяна Димитрова додала, що 90% об’єктів мають повний пакет документів, 10% — насосні станції, що потребують оформлення. Для продажу окремо розташованих будівель необхідна проєктна документація на землю, яку мають розробити балансоутримувачі.

Аукціонна комісія розробляє умови продажу після отримання листа від потенційного покупця. Стартова ціна визначається за балансовою вартістю, аукціони проводяться у скорочені терміни — від 5 до 20 робочих днів після опублікування оголошення. Процедура приватизації триває 1,5-2 місяці за наявності всіх документів.