Вперше за 10 років: У Миколаєві «з молотка» пустять понад 100 комунальних обʼєктів
-
- Аліна Квітко
-
•
-
13:30, 25 березня, 2025
-
Миколаївська міська рада планує продати 114 об’єктів комунального майна через аукціон. Серед них — колишні котельні, архітектурні пам’ятки та нежитлові приміщення.
Про це йшла мова у понеділок, 24 березня, під час засідання комісії Миколаївської міської ради з питань ЖКГ, пишуть «МикВісті».
За попередніми оцінками, орієнтовна стартова ціна об’єктів складе 51 мільйон гривень. Усі отримані кошти будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України.
За словами начальниці управління комунального майна Тетяни Дмитрової, це перша масштабна приватизація за останні 10 років, яка проходитиме виключно через відкриті торги. Наразі багато об’єктів, що перебувають у власності міста, вже давно не використовуються, але потребують значних витрат на утримання.
— Верше, за останні 10 років виноситься проєкт рішення міської ради, яким пропонується затвердити переліки об'єктів малої приватизації комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади, що підлягають продажу виключно на аукціоні. Такий підхід, як показує практика, є найбільш прозорим, економічно вигідним і ефективним способом приватизації. Чому саме зараз? По-перше, це дозволить збільшити надходження до міського бюджету, які будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України. По-друге, це шанс залучити інвестиції в об’єкти, що продаються. І по-третє, це можливість позбутися від непотрібних активів, що стали тягарем для громади і вимагають додаткових витрат на їх утримання, хоча не використовуються в основній діяльності, — сказала Тетяна Димитрова.
Управлінням комунального майна Миколаївської міської ради проаналізовано всі надані пропозиції від комунальних установ, комунальних підприємств та організацій щодо можливості включення майна, яке перебуває у них на балансі, до переліку об'єктів малої приватизації.
Управління комунального майна Миколаївської міської ради вже проаналізувало всі пропозиції від комунальних установ та підприємств щодо включення майна до переліку об’єктів малої приватизації. Три з цих об’єктів — архітектурні пам’ятки, збудовані до 1917 року, на вулицях: Екіпажна, 4/2, Олексія Вадатурського, 15/1, та Маріупольська, 11/5.
Заплановано затвердження чотирьох переліків об’єктів для приватизації:
- Перший перелік: 46 об’єктів нерухомого майна, які не використовуються в діяльності комунальних підприємств і організацій. Ці об’єкти будуть виставлені на аукціон без додаткових умов. Стартова ціна — 12 мільйонів гривень.
2. Другий перелік: 65 об’єктів нерухомого майна, переданих в оренду, підлягають приватизації через аукціон з урахуванням збереження чинних договорів оренди. Стартова ціна — 36 мільйонів гривень.
3. Третій перелік: 2 об’єкти, передані в оренду, приватизація яких передбачає компенсацію орендарям вартості невід’ємних поліпшень та збереження договорів оренди. Стартова ціна — 1,1 мільйонів гривень, без урахування компенсацій.
4. Четвертий перелік: Об’єкти незавершеного будівництва. Один з них — будівля площею 1463 м² на вулиці Архітектора Старого, 2. Стартова ціна — 2 мільйонів гривень.
Тетяна Димитрова додала, що 90% об’єктів мають повний пакет документів, 10% — насосні станції, що потребують оформлення. Для продажу окремо розташованих будівель необхідна проєктна документація на землю, яку мають розробити балансоутримувачі.
Аукціонна комісія розробляє умови продажу після отримання листа від потенційного покупця. Стартова ціна визначається за балансовою вартістю, аукціони проводяться у скорочені терміни — від 5 до 20 робочих днів після опублікування оголошення. Процедура приватизації триває 1,5-2 місяці за наявності всіх документів.
Раніше про намір провести приватизацію комунального майна заявляв мер Миколаєва, Олександр Сєнкевич.
Мораторій на приватизацію комунального майна
Мер Миколаєва нагадав, як у 2016 році він ветував рішення міськради про приватизацію 20 об’єктів.Він зазначив, що тепер питання щодо приватизації будуть вирішуватись на аукціонах, і переможе той, хто запропонує найбільшу вартість.
Ще у 2017 році між Миколаївською міською радою та державним підприємством «Сетам» було підписано меморандум для публічного проведення аукціонів з продажу комунального майна.
У 2021 році в Миколаєві розпочався процес здачі в оренду та продаж комунального майна через систему публічних закупівель ProZorro. Віцемер Миколаєва Віталій Луков у червні 2021 року розказав про те, що у Миколаєві є близько 3,5 тисячі об'єктів нерухомості, які належать громаді. З них приблизно 1200-1300 можуть передаватись в оренду. Решта міста використовує для своєї діяльності охорону здоров'я, освіту, розміщення держустанов тощо. За словами заступника міського голови, такі аукціони допомогли підняти вартість оренди приміщень у десятки разів.
Також у 2021 році на сайті Миколаївської міськради з’явився проєкт рішення про приватизацію через аукціон 117 об’єктів комунальної власності, серед яких — господарчі приміщення, будівлі колишніх котелень, медзакладів, а також підвали.
Водночас у січні 2024 року міський голова констатував, що Миколаєву вже «не далеко» до приватизації майна, щоб наповнити бюджет. У травні 2024 року мер Миколаєва розповів, що працює разом з депутатами над можливістю продажу комунального майна через аукціони.
Крім того, у січні 2025 року управління комунального майна міської ради оголосило аукціон на оренду частини приміщень Будинку вчителя. Стартова ціна склала 400 гривень. Станом на 30 січня 2025 року аукціон не відбувся через те відсутність учасників.
Останні новини про: Бізнес та економіка