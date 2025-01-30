У Миколаєві хочуть продавати комунальне майно, а гроші відправляти на армію

Миколаївська міська рада розпочне процес приватизації комунальних об’єктів. Фото: архів «МикВісті»

Миколаївська міська рада найближчим часом підготує список об’єктів, що підлягають приватизації, і надішле їх для розгляду депутатським комісіям.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич під час засідання сесії у четвер, 30 січня, передає «МикВісті».

Зокрема, мер запропонував спрямувати отримані від приватизації кошти на допомогу Збройним силам України.

Олександр Сєнкевич нагадав, що у 2016 році попередня міська влада прийняла рішення щодо приватизації деяких об’єктів, проте він заблокував це рішення та наклав на нього вето.

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— Ми довго судилися, і в принципі це вето суд підтвердив, що було воно накладено вірно. За цей час змінилося багато чого в юридичному плані. І сьогодні процес приватизації об'єктів буде відбуватися за принципом аукціону. Тобто вже об'єкти будуть виносити на аукціон і не продаватися за заниженою ціною, оціночною невигідними цінами для громади. Ми формуємо пропозиції щодо об’єктів, які підлягають приватизації. Пропозиції будуть надіслані до депутатських комісій для подальшого опрацювання. Після цього ми маємо прийняти рішення про те, щоб виручені від приватизації кошти спрямувати на допомогу армії, – сказав Олександр Сєнкевич.

Мер підкреслив, що приватизація проходитиме через аукціони, що дозволить уникнути ситуацій, коли об’єкти продаються за невигідними для громади цінами.

— Збільшувати податки ми точно не плануємо. Ми, навпаки, отримуємо інформацію щодо зменшення податкового навантаження на бізнес. Друге, створення додаткових робочих місць і збільшення податків як такових надходження. Сьогодні під час бойових дій, ви знаєте, що бізнес від'їжджає з міста Миколаєва, і не повертається сюди. І ми не можемо на це зараз вплинути. Це скорочення видатків. Ми намагаємося це робити системно, скорочувати видатки і забезпечуємо в першу чергу захищені статті. Намагаємося ці видатки, які в нас є, мінімізувати. Цей рік буде у нас дуже важким, – прокоментував міський голова.

Мер повідомив, що ще одним із способів поповнення бюджету є створення нових ділянок оренди землі. Він зауважив, що проблема оренди землі полягає в тому, що прокуратура Миколаївської області оскаржила зонінг, ухвалений ще у 2016 році, і навіть звернулась до Верховного суду. Під час цього процесу змінилися норми, і зараз неможливо затвердити зонування за старою схемою.

— Тому нам потрібно розробляти новий генеральний план. А це півтора року роботи і більше 30 мільйонів гривень. Взагалі серйозна ситуація склалася, єдиний вихід – це створення детальних планів окремих територій, які цікаві для бізнесу, – сказав мер.

Депутатка Олена Кісельова запропонувала розглянути можливість продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти комунальної власності. Вона наголосила, що приватна власність на землю спрощує отримання бізнесом кредитів та стимулює економічний розвиток. На це мер відповів, що доручить головному архітектору Євгену Полякову проаналізувати законодавчі можливості таких продажів.

В свою чергу, депутатка Ганна Ременнікова поцікавилася процедурою оцінки об’єктів перед приватизацією. Сєнкевич запевнив, що на наступному засіданні начальник управління комунального майна надасть детальну інформацію щодо вартості об’єктів та механізму продажу.

— Нам необхідно чітко розуміти, за якими принципами буде проводитись приватизація, щоб уникнути ситуацій, коли об’єкти продаються за безцінь. Я стримував це питання багато років і не хочу, щоб у підсумку воно завершилося фінансовими втратами для громади, — відповів міський голова.

Мораторій на приватизацію комунального майна

Мер Миколаєва нагадав, як у 2016 році він ветував рішення міськради про приватизацію 20 об’єктів.Він зазначив, що тепер питання щодо приватизації будуть вирішуватись на аукціонах, і переможе той, хто запропонує найбільшу вартість.

Ще у 2017 році між Миколаївською міською радою та державним підприємством «Сетам» було підписано меморандум для публічного проведення аукціонів з продажу комунального майна.

У 2021 році в Миколаєві розпочався процес здачі в оренду та продаж комунального майна через систему публічних закупівель ProZorro. Віцемер Миколаєва Віталій Луков у червні 2021 року розказав про те, що у Миколаєві є близько 3,5 тисячі об'єктів нерухомості, які належать громаді. З них приблизно 1200-1300 можуть передаватись в оренду. Решта міста використовує для своєї діяльності охорону здоров'я, освіту, розміщення держустанов тощо. За словами заступника міського голови, такі аукціони допомогли підняти вартість оренди приміщень у десятки разів.

Також у 2021 році на сайті Миколаївської міськради з’явився проект рішення про приватизацю через аукціон 117 об’єктів комунальної власності, серед яких — господарчі приміщення, будівлі колишніх котелень, медзакладів, а також підвали.

Водночас у січні 2024 року міський голова констатував, що Миколаєву вже «не далеко» до приватизації майна, щоб наповнити бюджет. У травні 2024 року мер Миколаєва розповів, що працює разом з депутатами над можливістю продажу комунального майна через аукціони.

Крім того, у січні 2025 року управління комунального майна міської ради оголосило аукціон на оренду частини приміщень Будинку вчителя. Стартова ціна склала 400 гривень. Станом на 30 січня 2025 року аукціон не відбувся через те відсутність учасників.