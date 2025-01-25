Частину приміщень Будинку вчителя у Миколаєві хочуть здати в оренду: стартова ціна склала 400 гривень

Приміщення Будинку вчителя у Миколаєві, що здаються в оренду. Фото: Prozorro.Продажі

Приміщення Миколаївського міського Будинку вчителя планують здати в оренду. Її початкова вартість склала 412 гривень.

Відповідна інформація розміщена в системі Prozorro.Продажі, пишуть «МикВісті».

Орендодавцем виступає Управління комунального майна міської ради, яке планує здавати в оренду частину приміщень на першому поверсі будівлі, загальною площею 97,3 квадратних метра.

Стартова орендна плата складає 412 гривень, а мінімальний розмір підвищення ціни – 4 гривні. Аукціон відбудеться 30 січня.

Приміщення Будинку вчителя у Миколаєві, що здаються в оренду. Фото: Prozorro.Продажі Приміщення Будинку вчителя у Миколаєві, що здаються в оренду. Фото: Prozorro.Продажі

Продаж нерухомості у Миколаєві

В Миколаєві спостерігається нова тенденція — все більше місцевих підприємств виставляють свої бізнеси на продаж. Так, у Миколаєві за 700 тисяч доларів продають розважальний комплекс «Шторм», розташований на вулиці Садовій.

Крім того, в центрі Миколаєва на перехресті вулиць Соборна та Павла Скоропадського (Адмірала Макарова) на продаж виставили приміщення колишнього кінозалу «Ілліча», а також ресторан Daily Cafe у центрі міста та налагоджену пивоварню в Інгульському районі.

Як відомо, у Миколаївській області середні ціни на первинному ринку за рік знизилися на 9%, склавши $670 за квадратний метр, тоді як вторинний ринок відзначив зменшення вартості 2- та 3-кімнатних квартир на 5-6%.