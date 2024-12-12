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У Миколаєві продають ресторан Daily та пивоварню

LfРесторан Daily Cafe. Фото: OLX

У Миколаєві виставили на продаж ресторан Daily Cafe у центрі міста та налагоджену пивоварню в Інгульському районі. 

Відповідні оголошення розміщено на платформі OLX.

Власники обох об’єктів заявляють, що бізнес готовий до роботи та не потребує додаткових інвестицій для старту.

Ресторан Daily Cafe розташований у самому центрі міста, за адресою вулиця Олексія Вадатурського,41 (Фалєєвська), 41. За цією адресою також зареєстровано приватне підприємство «Санрайз-777», що спеціалізується на діяльності ресторанів та належить родині депутатки міськради Ганни Ременнікової. 

Загальна площа ресторану становить 405 квадратних метрів, а вартість закладу оцінюють у 650 тисяч доларів. 

Фото:Ресторан Daily Cafe. Фото:
Фото:Ресторан Daily Cafe. Фото:
Фото:Ресторан Daily Cafe. Фото:

Ресторан має три поверхи, включаючи кухонну зону, складські приміщення та літню зону. У приміщенні також є кабінет для директора, бухгалтерія, роздягальня для персоналу, а на кухні — сучасне обладнання, яке залишається у користуванні нового власника.

Заклад пропонує 152 посадкових місця, з яких 17 розташовані на літньому майданчику. Для відвідувачів передбачено три санвузли, а також два паркомісця з можливістю використання паркоматів. Серед технічних переваг ресторану — система вентиляції з підігрівом, генератор потужністю 55 кВт, що автоматично вмикається за потреби, а також система кондиціювання та відеоспостереження. 

«Усе необхідне для продовження успішної роботи ресторану вже налаштовано: передаються технологічні карти, бізнес-процеси, меблі та обладнання. Заходь та працюй», – зазначається в оголошенні. 

Пивоварня в Інгульському районі. Фото: OLXПивоварня в Інгульському районі. Фото: OLX
Пивоварня в Інгульському районі. Фото: OLXПивоварня в Інгульському районі. Фото: OLX

Інший об’єкт — пивоварня в Інгульському районі. Її вартість становить 700 тисяч доларів, а загальна площа — 388 квадратних метрів. 

Цей бізнес пропонує повністю готовий виробничий цикл із максимальною продуктивністю до 46 тонн продукції на місяць. 

Будівля пивоварні має свіжий ремонт, індивідуальне газове опалення та знаходиться на закритій території, що охороняється. На території є зручний під’їзд для транспорту, кабінет директора, кімната для персоналу, санвузли та інші необхідні приміщення для роботи.

Особливістю пивоварні є можливість розширення: поруч із нею знаходиться будівля, яку також можна придбати, або ж збільшити територію.

Пивоварня в Інгульському районі. Фото: OLXПивоварня в Інгульському районі. Фото: OLX
Пивоварня в Інгульському районі. Фото: OLXПивоварня в Інгульському районі. Фото: OLX

Продаж нерухомості у Миколаєві

В Миколаєві спостерігається нова тенденція – все більше місцевих підприємств виставляють свої бізнеси на продаж. Так, у Миколаєві за 700 тисяч доларів продають розважальний комплекс «Шторм», розташований на вулиці Садовій.

Також в центрі Миколаєва на перехресті вулиць Соборна та Павла Скоропадського (Адмірала Макарова) на продаж виставили приміщення колишнього кінозалу «Ілліча». 

Як відомо, у Миколаївській області середні ціни на первинному ринку за рік знизилися на 9%, склавши $670 за квадратний метр, тоді як вторинний ринок відзначив зменшення вартості 2- та 3-кімнатних квартир на 5-6%.

В Україні на первинному ринку середня вартість житла за квадратний метр у доларах зростала на 1-6% залежно від області. У звіті зазначається, що у вересні на Миколаївщині був найбільший попит на житло у новобудовах. 

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