Оренда житла у Миколаєві одна з найдоступніших серед українських міст

Вартість оренди однокімнатної квартири в Миколаєві обійдеться в 28% середньої зарплати в місті. Це в середньому 5 тисяч гривень.

Такі дані підрахували аналітики компаній ЛУН та Work.ua.

Інфографіка ЛУН та Work.ua

Зазначається, що проєкт, допомагає українцям оцінити, наскільки витрати на оренду житла впливають на їхній добробут у різних містах.

Згідно даних, для Одеси цей показник становить — 43% від середньої зарплати в місті. При цьому, для Ужгороду — 87%, і це найвищий показник по України. Найнижчий — у Харкові, де вартість оренди складає 21% зарплати.

Оренда однокімнатної квартири у Одесі обійдеться в дев'ять тисяч гривен, в той час, як в Харкові таке житло коштуватиме чотири тисяч гривен, а в Ужгороді — майже 19 тисяч гривен.

Інфографіка ЛУН та Work.ua

Експерти зазначають, що в умовах війни вартість оренди в містах залежить не лише від економічної ситуації, а й від безпеки. Ужгород, як найбільш віддалене від зони бойових дій місто, демонструє значне зростання попиту та цін. Натомість Миколаїв, Запоріжжя, Харків залишаються найдоступнішими через складну безпекову ситуацію.

Що стосується вартості однокімнатної квартири на вторинному ринку, то по Миколаєву середня ціна 21 тисячу доларів. В той же час, таке житло в Одесі коштуватиме 38 тисяч доларів. Найвища ціна у Львові — 65 тисяч доларів, а найнижча у Херсоні — 15 тисяч доларів.

Інфографіка ЛУН та Work.ua

Експерти також проаналізували і якість життя в українських містах. Зокрема у топ міст з найчистішим повітрям увійшли Одеса, Львів та Вінниця, а от Миколаїв не потрапив навіть в першу десятку рейтингу.

Інфографіка ЛУН та Work.ua

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві зменшили розмір ставки орендної плати з 3% до 1% за комунальну землю для забудовників та підприємців, які постраждали від війни.