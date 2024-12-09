Як змінився ринок нерухомості Миколаївщини у 2024 році, — статистика ЛУН

Як змінювались ціни на нерухомість та оренду квартир у Миколаєві. Фото ЛУН: ЖК «Рівʼєра» у Микоаєві

У Миколаївській області середні ціни на первинному ринку за рік знизилися на 9%, склавши $670 за квадратний метр, тоді як вторинний ринок відзначив зменшення вартості 2- та 3-кімнатних квартир на 5-6%.

Про це йдеться у статистиці ЛУН.

Статистика вторинки

Середня вартість квартир у Миколаївській області на вторинному ринку становить:

1-кімнатна квартира: 21 тисяч доларів

2-кімнатна квартира: 30 тисяч доларів

3-кімнатна квартира: 41 тисяча доларів

Водночас ціни на 2- та 3-кімнатні квартири в регіоні протягом року знизилися на 5-6%. Це пов’язано зі зміною попиту на більш просторі помешкання в інших регіонах, особливо в центральній та західній Україні.

Середня ціна квартири на вторинці, у Миколаєві. Фото: Статистика ЛУН

— В сегменті 2- та 3-кімнатних квартир українська вторинка продемонструвала більш оптимістичні настрої. Зокрема, фіксується динамічне зростання цін на 2- та 3-кімнатні квартири у більшості регіонів країни. Такий тренд може бути пов'язаний з тим, що все більше ВПО приймають рішення інтегруватися в нові громади в західній та центральній частині країни — тож зростає і запит (а відповідно — і ціни) на більш просторі квартири, в яких буде комфортно жити сім'ї з декількох людей, — зазначать в ЛУН.

Для придбання 1-кімнатної квартири середній мешканець Миколаєва має працювати приблизно 4 роки, для 2-кімнатної — 5,6 років, а для 3-кімнатної — 7,7 років.

Первинний ринок: новобудови та іпотека

Середня вартість квадратного метра на первинному ринку у Миколаївській області впала на 9% і становить 670 доларів. Мінімальна вартість квартири від забудовника — 36 300 доларів.

Середні ціни на первинці, ціна за м². Фото: ЛУН

В Миколаївській області мінімальний перший внесок по «єОселі» на готову квартиру від забудовника становить:

• 6 тисяч доларів для квартир, що очікують введення в експлуатацію, — при її повній вартості 32 тисячі доларів.

• 7 тисяч доларів для готових квартир, при вартості цілої квартири 33 тисячі доларів.

У році, що минає, обсяги введення нового житла в експлуатацію збільшилися майже у всіх обласних центрах України. У Миколаєві за 2024 рік ввели 120 квартир в експлуатацію, а відділи продажу працюють у 17 житлових комплексах.

Середні ціни на первинці, ціна за м². Фото: ЛУН

Ринок оренди

В ЛУН зазначають, що ринок оренди почуває себе найвпевненіше: попит на оренду квартир в Україні продовжує зростати — у 2024 році зацікавленість в оренді навіть перевищила рекордні показники 2023 року.

Ціни на оренду квартир у Миколаєві у 2024 році склали:

1-кімнатна квартира — 5 тисяч гривень;

2-кімнатна квартира — 7 тисяч гривень;

3-кімнатна квартира — 9 тисяч гривень.

Середня ціна оренди квартири. Фото: ЛУН

Доступність оренди: На оренду 1-кімнатної квартири йде 27% середньої зарплати, на 2-кімнатну — 38%, а на 3-кімнатну — майже половина доходу — 49%.

Нагадаємо, що в Україні на первинному ринку середня вартість житла за квадратний метр у доларі зростала на 1-6% залежно від області. У звіті зазначається, що у вересні на Миколаївщині був найбільший попит на житло у новобудовах.