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У центрі Миколаєва продають приміщення колишнього кінотеатру «Ілліча»

Приміщення колишнього кінотеатру «Ілліча» виставлено на продаж. Фото: OLXПриміщення колишнього кінотеатру «Ілліча» виставлено на продаж. Фото: OLX

В центрі Миколаєва на перехресті вулиць Соборна та Павла Скоропадського (Адмірала Макарова) на продаж виставили приміщення колишнього кінозалу «Ілліча».

Приміщення, оголошення про продаж якого опубліковане на сервісі OLX, має загальну площу 1389 квадратних метрів та охоплює другий, третій та цокольний поверх, пишуть «МикВісті».

Серед приміщень — 400 квадратних метрів «open space» із висотою стель до 9 метрів, потужна електромережа на 200 кВт та підвальні приміщення. Судячи з фото, що додаються до оголошення під «open space» розуміється велике приміщення кінозалу без ремонту.

Вартість об‘єкта складає 550 тисяч доларів. 

Приміщення колишнього кінотеатру «Ілліча». Фото: OLXПриміщення колишнього кінотеатру «Ілліча». Фото: OLX
Приміщення колишнього кінотеатру «Ілліча». Фото: OLXПриміщення колишнього кінотеатру «Ілліча». Фото: OLX
Приміщення колишнього кінотеатру «Ілліча». Фото: OLXПриміщення колишнього кінотеатру «Ілліча». Фото: OLX

Ця будівля є частиною історичної спадщини міста, адже у 1950-х роках тут працював найбільший у Миколаєві кінотеатр «імені Ілліча». Заклад був культурним центром для містян, де демонструвалися нові фільми, а спеціально облаштована тераса для перегляду просто неба стала новаторським рішенням того часу. Однак у другій половині XX століття кінотеатр припинив свою діяльність через появу сучасніших кінотеатрів, які поступово витіснили старі заклади. З часом будівля втратила свою початкову функцію й почала використовуватися для інших потреб.

Кінотеатр «Ілліча» 1957 год. Фото: Старий МиколаївКінотеатр «Ілліча» 1957 рік. Фото: Старий Миколаїв

Нагадаємо, що у Миколаївській області середні ціни на первинному ринку за рік знизилися на 9%, склавши $670 за квадратний метр, тоді як вторинний ринок відзначив зменшення вартості 2- та 3-кімнатних квартир на 5-6%.

В Україні на первинному ринку середня вартість житла за квадратний метр у доларах зростала на 1-6% залежно від області. У звіті зазначається, що у вересні на Миколаївщині був найбільший попит на житло у новобудовах. 

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