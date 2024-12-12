У Миколаєві виставлено на продаж нічний клуб «Шторм»

Нічний клуб «Шторм». Фото: ОLХ

У Миколаєві за 700 тисяч доларів продають розважальний комплекс «Шторм», розташований на вулиці Садовій.

Відповідне оголошення розміщено на платформі OLX.

Зазначається, що будівля складається з двох рівнів, обладнаних для боулінгу та функціонування нічного клубу. На території передбачено паркування.

Комплекс відкрився в середині 2000-х років і став місцем проведення багатьох заходів: від корпоративних вечірок до весіль і святкувань днів народження. Він включав нічний клуб із тематичними вечірками, боулінг із шістьма професійними доріжками, караоке-зал, сауну та готель із номерами класу люкс.

Нічний клуб «Шторм». Фото: ОLХ Нічний клуб «Шторм». Фото: ОLХ Нічний клуб «Шторм». Фото: ОLХ

Нагадаємо, що в центрі Миколаєва на перехресті вулиць Соборна та Павла Скоропадського (Адмірала Макарова) на продаж виставили приміщення колишнього кінозалу «Ілліча».

Як відомо, у Миколаївській області середні ціни на первинному ринку за рік знизилися на 9%, склавши $670 за квадратний метр, тоді як вторинний ринок відзначив зменшення вартості 2- та 3-кімнатних квартир на 5-6%.