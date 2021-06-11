Николаевский городской совет планирует отдать на приватизацию через аукцион больше ста объектов в городе и за его пределами.

Соответствующий проект решения опубликован на сайте городского совета.

В список вошло 117 объектов коммунальной собственности Николаева, среди которых — хозпомещения, здания бывших котельных, медучреждений, подвалов и хозпостроек.

Часть объектов находится за пределами областного центра. В частности, в Очакове и Надбугском (старые котельные). Также в списке есть группа хозяйственных объектов бывшей базы отдыха в Коблево по пр. Курортный 51/1 площадью 278,4 м2.

В перечень попали и достаточно большие объекты. Например, нежилой объект по улице 12-я Продольная, 49 площадью 2609.9 м2; группа хозпостроек по Адмирала Макарова 7/7 и 7-г общей площадью больше 1500 м2.

Часть списка — первые и цокольные этажи жилых многоквартирных зданий.

В проекте решения дается распоряжение для тех субъектов хозяйствования, которые пользуются данными помещениями, изготовить техдокументацию на земельные участки под ними и зарегистрировать объекты.

Напомним, депутаты Николаевского горсовета на сессии 20 мая дали добро на проведение аукционов по передаче в аренду придомовых участков в Николаеве. В частности, под аукцион могут попасть участки придомовой территории по проспекту Богоявленскому, 10, 12, 14 и 16.