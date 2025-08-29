Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Сєнкевич задоволений організацією руху в центрі Миколаєва, де паркувальні кишені закрили стовпчиками

Тротуарах та кармани по вулиці Вадима Благовісного, закриті болардами (Нікольській). Фото: МикВістТротуарах та кармани по вулиці Вадима Благовісного, закриті болардами (Нікольській). Фото: МикВіст

Міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що задоволений новою організацією руху на вулиці Вадима Благовісного (Нікольській) у центрі Миколаєва. 

Про це він сказав 28 червня під час сесії міськради, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Як відомо, після встановлення болардів на тротуарах і «карманах» комунальним підприємством, у центрі міста суттєво зменшилась кількість безкоштовних місць для паркування. Тепер водії залишають авто переважно на платних парковках.

За словами мера, саме це дозволило розширити проїзну частину:

— Я часто їжджу на роботу по вулиці Вадима Благовісного (Нікольській). Раніше там була одна смуга, а зараз вже проглядаються три — до вулиці Героїв Захисників (Лягіна). Розумієте, система платного паркування є в усіх країнах, і в Україні вона також працює — в Одесі, Дніпрі, Києві, Кропивницькому, тут питання не в якості чи ціні паркування, – розповів Олександр Сєнкевич

Олександр Сєнкевич навів приклад, що в Миколаєві паркування безкоштовне до години. Насправді ж водії мають лише 20 хвилин, аби не платити за місце.

— Наприклад, ви їдете в куди-небудь, навіть дуже часто в магазин заїжджаєшь на парковку: якщо перебуваєте менше години — це безкоштовно, якщо більше — платите, – сказав Олександр Сєнкевич. 

Нагадаємо, що встановлення болардів відбувається відповідно до схем організації дорожнього руху, погоджених управлінням патрульної поліції в Миколаївській області.

Зокрема, стовпчики вже облаштовані за наступними адресами:

  • проспект Богоявленський — Зоопарк;
  • проспект Центральний — вулиця Олексія Вадатурського (Фалєєвська);
  • вулиця Севастопольська, 65 — вулиця Садова;
  • вулиця Аркасівська (Пушкінська) — вулиця Велика Морська;
  • вулиця Вадима Благовісного (Нікольська), від вулиці Маріупольської до вулиці Героїв Рятувальників (Лягіна).

Відомо, що у місті на сьогодні офіційно затвердили 11 майданчиків для платного паркування, які загалом вміщують 119 паркомісць. Місця для цього своїм рішенням визначає виконком міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97.

Також читайте матеріал «МикВісті» про парковки: «У центрі Миколаєва з'явилися платні парковки. Як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату?»

