Сєнкевич задоволений організацією руху в центрі Миколаєва, де паркувальні кишені закрили стовпчиками

Тротуарах та кармани по вулиці Вадима Благовісного, закриті болардами (Нікольській). Фото: МикВіст

Міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що задоволений новою організацією руху на вулиці Вадима Благовісного (Нікольській) у центрі Миколаєва.

Про це він сказав 28 червня під час сесії міськради, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Як відомо, після встановлення болардів на тротуарах і «карманах» комунальним підприємством, у центрі міста суттєво зменшилась кількість безкоштовних місць для паркування. Тепер водії залишають авто переважно на платних парковках.

За словами мера, саме це дозволило розширити проїзну частину:

— Я часто їжджу на роботу по вулиці Вадима Благовісного (Нікольській). Раніше там була одна смуга, а зараз вже проглядаються три — до вулиці Героїв Захисників (Лягіна). Розумієте, система платного паркування є в усіх країнах, і в Україні вона також працює — в Одесі, Дніпрі, Києві, Кропивницькому, тут питання не в якості чи ціні паркування, – розповів Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич навів приклад, що в Миколаєві паркування безкоштовне до години. Насправді ж водії мають лише 20 хвилин, аби не платити за місце.

— Наприклад, ви їдете в куди-небудь, навіть дуже часто в магазин заїжджаєшь на парковку: якщо перебуваєте менше години — це безкоштовно, якщо більше — платите, – сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що встановлення болардів відбувається відповідно до схем організації дорожнього руху, погоджених управлінням патрульної поліції в Миколаївській області.

Зокрема, стовпчики вже облаштовані за наступними адресами: