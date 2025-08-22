У центрі Миколаєва зменшують кількість безкоштовних паркомісць — їх перекривають болардами

У центрі Миколаєва встановили боларди на тротуарах та в карманах. Фото: МикВісті

У центрі Миколаєва зменшилась кількість безкоштовних місць для паркування. На тротуарах і так званих «карманах» Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство встановило боларди (захисні стовпчики), через що водії більше не можуть залишати там свої авто.

Як повідомляє кореспондент «МикВісті», через це по вулиці Вадима Благовісного (Нікольська) від Маріупольской до Героїв Рятувальників (Лягіна), містяни вимушені паркуватися переважно на платних парковках.

У відповіді Миколаївської міської ради на запит «МикВісті» зазначається, що встановлення болардів відбувається відповідно до схем організації дорожнього руху, погоджених управлінням патрульної поліції в Миколаївській області.

У центрі Миколаєва встановили боларди на тротуарах та в карманах. Фото: МикВісті

Зокрема, стовпчики вже облаштовані за наступними адресами:

проспект Богоявленський — Зоопарк;

проспект Центральний — вулиця Олексія Вадатурського (Фалєєвська);

вулиця Севастопольська, 65 — вулиця Садова;

вулиця Аркасівська (Пушкінська) — вулиця Велика Морська;

вулиця Вадима Благовісного (Нікольська), від вулиці Маріупольської до вулиці Героїв Рятувальників (Лягіна).

Нагадаємо, що у місті на сьогодні офіційно затвердили 11 майданчиків для платного паркування, які загалом вміщують 119 паркомісць. Місця для цього своїм рішенням визначає виконком міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97.

