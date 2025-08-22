Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    22 серпня, 2025

  • 26°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 26° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У центрі Миколаєва зменшують кількість безкоштовних паркомісць — їх перекривають болардами

У центрі Миколаєва встановили боларди на тротуарах та в карманах. Фото: МикВістіУ центрі Миколаєва встановили боларди на тротуарах та в карманах. Фото: МикВісті

У центрі Миколаєва зменшилась кількість безкоштовних місць для паркування. На тротуарах і так званих «карманах» Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство встановило боларди (захисні стовпчики), через що водії більше не можуть залишати там свої авто.

Як повідомляє кореспондент «МикВісті», через це по вулиці Вадима Благовісного (Нікольська) від Маріупольской до Героїв Рятувальників (Лягіна), містяни вимушені паркуватися переважно на платних парковках.

У відповіді Миколаївської міської ради на запит «МикВісті» зазначається, що встановлення болардів відбувається відповідно до схем організації дорожнього руху, погоджених управлінням патрульної поліції в Миколаївській області.

У центрі Миколаєва встановили боларди на тротуарах та в карманах. Фото: МикВістіУ центрі Миколаєва встановили боларди на тротуарах та в карманах. Фото: МикВісті
У центрі Миколаєва встановили боларди на тротуарах та в карманах. Фото: МикВістіУ центрі Миколаєва встановили боларди на тротуарах та в карманах. Фото: МикВісті

Зокрема, стовпчики вже облаштовані за наступними адресами:

  • проспект Богоявленський — Зоопарк;
  • проспект Центральний — вулиця Олексія Вадатурського (Фалєєвська);
  • вулиця Севастопольська, 65 — вулиця Садова;
  • вулиця Аркасівська (Пушкінська) — вулиця Велика Морська;
  • вулиця Вадима Благовісного (Нікольська), від вулиці Маріупольської до вулиці Героїв Рятувальників (Лягіна).

Нагадаємо, що у місті на сьогодні офіційно затвердили 11 майданчиків для платного паркування, які загалом вміщують 119 паркомісць. Місця для цього своїм рішенням визначає виконком міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97.

Також читайте матеріал «МикВісті» про парковки: «У центрі Миколаєва з'явилися платні парковки. Як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату?»

Останні новини про: Паркування

Депутат Янтар заявив, що миколаївці проти платних парковок: «Ми на виборах обіцяли комфортне місто, а від цього комфорту дуже мало»
«Це дуже добре і всюди працює», — Сєнкевич відповів на критику щодо платних парковок у Миколаєві
Мер Сєнкевич хоче навести лад із хаотичним паркуванням у дворах миколаївців
Реклама

Читайте також:

новини

«Головне, щоб депутати не стали інструментом у цій грі», — Сєнкевич наголосив, що конкурс на сортування сміття в Миколаєві максимально прозорий

Катерина Середа
новини

На Миколаївщині виставили на торги 40 держділянок: оренда землі одна з найнижчих в країні

Світлана Іванченко
новини

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа
новини

У мерії Миколаєва проходять обшуки через конкурс на сортування сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

КП «Парки» в цьому році витратили ₴200 тис. на облаштування автополиву — це вдвічі менше, ніж на новий одяг працівників

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Паркування

Мер Сєнкевич хоче навести лад із хаотичним паркуванням у дворах миколаївців
«Це дуже добре і всюди працює», — Сєнкевич відповів на критику щодо платних парковок у Миколаєві
Депутат Янтар заявив, що миколаївці проти платних парковок: «Ми на виборах обіцяли комфортне місто, а від цього комфорту дуже мало»

Подробиці обшуків у мерії Миколаєва та ДЖКГ через конкурс на сортування сміття: «Вилучено документацію та інші речі»

«Головне, щоб депутати не стали інструментом у цій грі», - Сєнкевич наголосив, що конкурс на сортування сміття в Миколаєві максимально прозорий

3 години тому

Набатов застеріг депутатів про покарання, якщо не буде сортування сміття в Миколаєві: Включно з кримінальною відповідальністю

Катерина Середа

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay