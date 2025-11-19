Пошук власників та евакуація на спецмайданчик: в Одесі запровадили нові правила для покинутих авто

В Одесі запровадили нові правила для покинутих авто. Фото: Суспільне

В Одесі ухвалили нові правила, які визначають, як знаходити та прибирати покинуті автомобілі з вулиць міста. Рішення підтримали 42 депутати під час сесійного засідання.

Як повідомили в пресслужбі міської ради, документ визначає чітку процедуру встановлення власників таких авто, огляду та евакуації на спеціальні майданчики

Тепер повідомити про покинуте авто можна через службу 15-35, міську раду або поліцію. На місце виїжджає комісія з представників міськради, поліції та комунальників. Вони перевіряють машину, намагаються знайти власника за номером чи VIN-кодом. Якщо встановити власника не вдається, на авто залишають оголошення про розшук.

За відсутності реакції або небажання власника забрати транспорт, авто визнається покинутим і евакуйовується на спеціальний поліцейський майданчик. Забрати авто можна після оплати евакуації та зберігання.

У разі, якщо протягом шести місяців ніхто не звернувся по машину, поліція може її продати. Гроші після продажу зберігаються на спеціальному рахунку, а через три роки переходять у власність міста.

В міській владі переконані, що нові правила допоможуть очистити Одесу від старих, аварійних і покинутих авто, які займають місце та псують вигляд міста.

Нагадаємо, що у Миколаєві в жовтні трамваї затримувалися загалом на 230 хвилин через неправильно припарковані автомобілі, які блокували рейки.