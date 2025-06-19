У центрі Миколаєва з'явилися платні парковки. Як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату?

Платна парковка на перетині вулиць Спаської та Соборної у центрі Миколаєва, фото: «МикВісті»

За останні роки кількість автомобілів на дорогах Миколаєва помітно зросла. Міська влада вслід за іншими українськими містами вирішила «упорядкувати паркування». У місті почали з’являтися безкоштовні та платні паркувальні майданчики, а також спеціальна інспекція на базі управління транспорту міської ради, що має стежити за дотриманням правил.

Платними парковками у місті займається комунальне підприємство «Таймсет», а за безкоштовні відповідає комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство.

Водії вже сьогодні можуть користуватися різними варіантами парковок. А інспектори, тим часом, слідкують, щоб автівки паркували у належних для цього місцях.

Як працюють парковки у Миколаєві, чи виконує свою функцію інспекція та що про парковки думають самі водії — з'ясовували «МикВісті».

Як працюють платні парковки?

Перші 8 міських платних парковок запрацювали на початку літа 2025 року. Усі вони знаходяться у центрі Миколаєва. Ще 3 парковки зараз готують до запуску роботи, пояснив у коментарі «МикВісті» директор комунального підприємства «Таймсет» Віталій Колпащиков. Вони також знаходитимуться у центрі міста.

Парковка вздовж вулиці Адміральської у центрі Миколаєва, фото: «МикВісті»

Тобто у місті на сьогодні офіційно затвердили 11 майданчиків для платного паркування, які загалом вміщують 119 паркомісць. Місця для цього своїм рішенням визначає виконком міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97.

— Перш за все, місця обирали з метою впорядкування дорожнього руху. Тобто, щоб розвантажити вулиці в найбільш критичних місцях руху пішоходів та транспортних засобів. Найбільше їх в центрі міста, тому ми і вирішили почати звідти. Поки що усі платні майданчики в центрі міста, — сказав Віталій Колпащиков.

Платні парковки облаштовані інформаційними табличками, розміткою та QR-кодом, за яким можна сплатити за паркування. Перші 10 хвилин стоянки — безкоштовні, каже директор «Таймсет» Віталій Колпащиков. Однак якщо водій планує залишити свою автівку на довший час, то вартість складає 20 гривень на годину. Сплатити за послугу можна лише безготівковим розрахунком впродовж 10 хвилин після того, як припаркували свою автівку. А перші десять хвилин паркування — безкоштовні.

Табличка з QR-кодом на платній парковці у центрі Миколаєва, фото «МикВісті»

Платні парковки облаштовані також місцями для людей з інвалідністю, які можуть користуватися цією послугою безкоштовно. Водночас ці парковки залишаються платними навіть для учасників бойових дій та ветеранів війни, оскільки будь-які рішення щодо пільг або безкоштовного паркування у цих місцях для них міська рада не ухвалювала, пояснили «МикВісті» у комунальному підприємстві «Таймсет».

Місце для людей з інвалідністю на парковці на вулиці Спаській у центрі Миколаєва, фото: «МикВісті»

Варто зазначити, що паркуватися безкоштовно на платних майданчиках можна по неділях, а також у святкові дні. Однак інформація про це досутпна на інформаційних табличках лише англійською мовою.

Табличка на одній з платних парковок у Миколаєві, фото «МикВісті»

— Водій під'їжджає до парковки, і у нього є 10 хвилин на оплату. Тобто у нього є час підійти до інформаційного знаку, відсканувати QR-код та заповнити три головні складові: номер автівки, марку автівки і кількість годин, які він планує стояти на цьому місці, — пояснив Віталій Колпащиков.

У момент оплати інформація про автівку і плановий час паркування надходить до планшетів працівників управління транспорту міської ради, які надалі контролюють час перебування автівки.

В «Таймсет» розраховують, що водії використовуватимуть платні парковки на 70% від загального часу їх роботи.

— Очікуваний показник — наповнюваність складатиме якнайменш 60-70% від часу, за який платять за цю парковку, — каже Віталій Колпащиков.

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Метою облаштування платних парковок директор «Таймсет» називає «впорядкування дорожнього руху».

— Тобто, щоб розвантажити вулиці в найбільш критичних місцях руху пішоходів та транспортних засобів. Найбільше пішоходів та транспортних засобів у нас в центрі міста, тому ми і вирішили почати звідти. Поки що усі платні майданчики в центрі міста, — пояснив Віталій Колпащиков.

Чи вистачає безкоштовних парковок у центрі міста?

По місту також залишаються безкоштовні парковки, адже «не можна обмежувати паркування виключно до платного», каже Віталій Колпащиков.

— Є відсоткове співвідношення. Якщо ви бачили, то по Адміральській є платна парковка з одного боку, а з іншого — безкоштовна. Тобто це все враховувалося у відсотковому співвідношенні, щоб люди могли припаркуватися також безкоштовно, — додав директор «Таймсет».

До прикладу, у центрі міста безкоштовними залишили частину місць для паркування на кількох вулицях: Спаській, Захисників міста, Набережній, а також на парковці біля будівлі міської ради.

Наразі немає потреби робити ці парковки платними, пояснював раніше заступник міського голови Юрій Андрієнко. За його словами, паркувальні місця на цих вулицях переважно займають працівники обласних установ, які приїжджають на роботу зранку і залишають її лише ввечері.

— Там немає великого потоку туристів чи пересічних водіїв, які б активно користувалися цими місцями, — додав Юрій Андрієнко.

Місце для безкоштовного паркування вздовж вулиці Адміральської неподалік будівлі міської ради, фото «МикВісті»

Однак з цією позицією погодились не усі. Депутат міської ради від партії «Пропозиція» Андрій Янтар вважає несправедливим, що одні працівники мають платити за паркування, а інші — ні.

— Якщо працівники квіткового ринку на Спаській повинні будуть платити за паркування, то чому працівники прокуратури — ні? Або, скажімо, «Нібулон» — там велика кількість працівників, а парковка маленька. Це вибірковий підхід. Та й машин там багато. Крім того, незрозуміло, які гарантії отримає водій, якщо платить за місце, але машину пошкодять. Чи є положення, яке це регулює? — запитав депутат Андрій Янтар.

А голова бюджетної комісії, депутат від партії «Пропозиція» Федір Панченко зауважував, що якщо в центрі залишаться окремі безкоштовні зони, то туди масово переміститься транспорт з платних ділянок. У результаті можуть виникнути затори, і навіть самі установи, чиї працівники не будуть платити, почнуть скаржитися.

— Якщо біля прокуратури залишиться безкоштовна парковка, всі почнуть залишати машини там. І працівники ринку, і ті, хто не хоче платити. У підсумку будуть скарги від самих установ, і доведеться обмежувати паркування ще більше, — сказав він.

Загалом на сьогодні виконавчий комітет немає даних щодо кількості безкоштовних парковок у місті, сказав у коментарі «МикВісті» заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

— На теперішній час виконавчий комітет не систематизував відомості про кількість міських безкоштовних майданчиків для паркування та не затверджував адреси місць їхнього розташування, — сказав він.

Чому деякі парковки у центрі міста огороджені стрічкою?

Вже декількі місяців парковки біля будівель правоохоронних органів у центрі Миколаєва огороджені сигнальною стрічкою та дорожніми шашками. Наразі там не можна паркувати автомобільних транспорт і місця для паркування пустують.

Парковка біля будівлі правоохоронних органів у центрі Миколаєва огороджена сигнальною стрічкою, фото «МикВісті»

«МикВісті» вирішили дізнатися, чому паркувальні місця там наразі закриті у прес-офіцера управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталія Душка. Це не пов'язано з облаштуванням платного паркування у місті.

— Це зроблено з огляду на безпекову ситуацію. Парковка транспортних засобів тимчасово обмежена задля безпеки співробітників та відвідувачів, — пояснив Віталій Душко.

Варто зазначити, що кількі місяців тому Росія готувала теракт біля будівлі Національної поліції, однак тоді правоохоронцям вдалося запобігти цьому. А на початку року під час теракту постраждали троє військових, які отримали поранення через вибухівку. Подібні випадки також трапляються в інших містах.

«Місця занадто вузькі». Що думають про парковки водії?

Перший водій, з яким спілкувалися кореспонеднти «МикВісті», не зміг ввести у застосунку номер свого автомобіля, щоб сплатити за паркування. Тому вирішив припаркувати свою автівку в інше місце.

Згодом у коментарі «МикВісті» директор «Таймсет» Віталій Колпащиков пояснив, що такі випадки дійсно траплялися, однак станом на 16 червня це питання вже вирішили і проблем з застосунком у водіїв не має бути.

Ще один водій, який скористався послугою платного паркування, каже, що облаштовані місця для паркування занадто вузькі.

— Наші люди цікаві, вони ж не будуть сплачувати, поки до них хтось не підійде. Я під'їхав, бачу «платне паркування», але ж хто це буде контролювати? Особисто мені важко даються усі ці застосунки. Місця занадто вузькі. Ось в автівці навіть двері відкрити не можу. Хоча б на декілька сантиметрів більше зробити. «Гарний» проєктувальник малював розмітку. Взагалі можна було з замість 19 місць зробити 18 і людина спокійно відчиняла б двері, — сказав водій Олександр.

Парковка по вулиці Адміральській неподалік будівлі міської ради, фото «МикВісті»

Про це також каже водій таксі Станіслав. Чоловік також вважає, що місць для безкоштовного паркування у центрі міста залишилось замало у порівнянні з кількістю платних парковок.

— Місця для паркування замалі, не зручно відкривати двері — можна «вписатися» в сусідню автівку. Треба було робити трохи просторіше. Тепер фактично увесь центр у платному паркування, безкоштовних стоянок не так багато залишилось, — каже водій таксі Станіслав.

Водійка Наталя вважає, що водії не сплачуватимуть за таку послугу, оскільки не мають розуміння, куди надалі спрямовуватимуться ці кошти.

— Давайте чесно. Хто з наших людей буде сплачувати за це? Хто цим займатиметься? Якщо прийде конкретна людина і скаже «заплатіть мені, будь ласка», тоді так. Насправді, якби Ви не звернули мою увагу на те, що тут є платне паркування, то я б не помітила. Бо я побачила літеру «Р» і запаркувалась. А так я взагалі не бачила платних парковок по місту. Але люди настільки злі вже, що вони не платитимуть за цю послугу. Куди йтимуть ці кошти?, — каже вона.

Ще одна водійка Наталія вважає, що облаштовувати платні парковки у місті — «це цивілізовано».

— У нас просто звичка вкорінилась, що стану де захочу і на скільки захочу, і щоб все на шару. І не буде постійної стоянки теж на дурничку, — каже жінка.

Розмітка на платній парковці по вулиці Адміральській неподалік будівлі міської ради, фото «МикВісті»

Інспектори з паркування виписали штрафів на 4,6 млн грн

За дотриманням правил паркування у місті слідкує спеціальна інспекція, яка працює при управлінні транспорту міської ради. Її офіційна назва — Відділ безпеки дорожнього руху та паркування. Наразі там працює 7 інспекторів, ще одна посада — вакантна, повідомили «МикВісті» в управлінні транспорту. Заробітна плата інспектора складає 12-14 тисяч гривень на місяць.

Свою роботу інспекція розпочала у липні 2024 року. Тобто за час своєї роботи на зарплати інспекторів з бюджету міста витратили трохи більше 1 мільйона гривень. Водночас штрафів за неправильне паркування вони виписали на суму, що більше цієї у понад чотири рази.

Загалом за рік роботи інспектори виписали 8857 штрафів на загальну суму 4,6 мільйона гривень. З них водії сплатили 3,2 мільйона гривень штрафів. В управління транспорту уточнили, що у разі несплати штрафу протягом 30 днів від нарахування його сума подвоюється.

— Тоді постанова направляється до територіальних підрозділів Державної виконавчої служби України, де розпочинається процедура стягнення подвійної суми штрафу, — пояснили в управлінні транспорту.

Приклад штрафу, який отримують водії за неналежне паркування у Миколаєві, фото надане редакції «МикВісті» Приклад штрафу, який отримують водії за неналежне паркування у Миколаєві, фото надане редакції «МикВісті» Приклад штрафу, який отримують водії за неналежне паркування у Миколаєві, фото надане редакції «МикВісті»

Інспектори також мають повноваження евакуйовувати автівки, які припарковані неналежним чином, однак на сьогодні вони не можуть робити цього, адже не мають для цього евакуаторів, каже заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

— Також не визначено місце розташування майданчика для зберігання автомобілів та оператора, який буде здійснювати цю діяльність, — додав він.

Платна парковка на перетині вулиць Спаської та Соборної у центрі Миколаєва, фото: «МикВісті»

Попри запуск платних парковок у центрі Миколаєва, мешканці не до кінця розуміють, для чого їх запроваджують. У місті бракує відкритої комунікації щодо мети впровадження платного паркування, а також пояснень, на що саме витрачатимуться споачені кошти.

Також не зовсім зрозуміло, яку конкретну проблему в місті мають вирішити ці майданчики. Наразі це пояснюють лише «впорядкуванням руху», поки без даних чи аналізу.

Допомогти розвантажити місто від автотранспорту могли б допомогти багаторівневі або підземні паркінги, які працюють в інших великих містах. Це рішення дозволило б збалансувати кількість платних і безкоштовних місць для паркування, а також зменшити навантаження на міських дорогах. Однак ця ідея потребує часу та коштів.

Юлія Бойченко, «МикВісті»