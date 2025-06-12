Перші платні парковки з'явилися у центрі Миколаєва: як вони працюватимуть

Платна парковка у центрі Миколаєва, 12 червня 2025 рік, фото «МикВісті»

Від 11 червня у центрі Миколаєва почали працювати вісім локацій для платного паркування автомобілів.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив директор комунального підприємства «Таймсет» Віталій Колпащиков.

— Перша платна парковка почала свою роботу вчора — 11.06.2025. Вчора пройшла перша оплата — ми вже встановили інформаційний знак для цього. Перш за все, місця обирали з метою впорядкування дорожнього руху. Тобто, щоб розвантажити вулиці в найбільш критичних місцях руху пішоходів та транспортних засобів. Найбільше пішоходів та транспортних засобів у нас в центрі міста, тому ми і вирішили почати звідти. Поки що усі платні майданчики в центрі міста, — пояснив Віталій Колпащиков.

Платна парковка у центрі Миколаєва, 12 червня 2025 рік, фото «МикВісті» Платна парковка у центрі Миколаєва, 12 червня 2025 рік, фото «МикВісті»

Платні парковки облаштовані інформаційними табличками, розміткою та QR-кодом. Сплачувати за паркомісце водії мають за QR-кодом впродовж 10 хвилин після того, як припаркували свою автівку, зазначивши орієнтовний час перебування на паркомісці, пояснили в «Таймсет». Вартість однієї години паркування складає 20 гривень, а сплатити за послугу можна лише безготівковим розрахунком.

За дотриманням правил та вимог паркування на платних майданчиках слідкуватимуть працівники управління транспорту міської ради.

Платна парковка у центрі Миколаєва, 12 червня 2025 рік, фото «МикВісті»

Місця для платного паркування у центрі міста затвердили ще у грудні 2024 року:

вул. Адміральська, між вул. Героїв Рятувальників (вул. Лягіна) та вул. Соборною — 26 місць;

вул. Велика Морська, між вул. Героїв Рятувальників (вул. Лягіна) та вул. Соборною — 12 місць;

вул. Героїв Рятувальників (вул. Лягіна), між вул. Вадима Благовісного (вул. Нікольська) та вул. Адміральською — 13 місць;

вул. Героїв Рятувальників(вул. Лягіна), між вул. Спаською та вул. Вадима Благовісного (вул. Нікольська) – 22 місця;

вул. Маріупольська, між вул. Великою Морською та вул. Спаською — 8 місць;

вул. Маріупольська, між вул. Вадима Благовісного (вул. Нікольська) та вул. Адміральською — 8 місць;

вул. Маріупольська, між вул. Спаською та вул. Вадима Благовісного (вул. Нікольська) — 9 місць;

вул. Вадима Благовісного (вул. Нікольська), між вул. Героїв Рятувальників (вул. Лягіна) та вул. Соборною — 13 місць;

вул. Соборна, ріг вул. Адміральської — 20 місць;

вул. Спаська, між вул. Соборною та вул. Героїв Рятувальників (вул. Лягіна) — 40 місць;

вул. Спаська, між вул. Соборною та вул. Маріупольською — 20 місць.

Що з паркування у Миколаєві?

Ще до повномасштабної війни мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті. Пізніше стало відомо, що займатися організацією парковок і дотриманням правил паркування хочуть доручити Управлінню транспорту міської ради.

Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті облаштують платні парковки — їх буде близько 25.

Вже у грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування на території Миколаєва. Розміщення платних майданчиків узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. А послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

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Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

У січні 2024 року депутати Миколаївської міської ради затвердили правила паркування транспорту на території Миколаєва. А згодом Управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування.

Вже у липні 2024 року у місті почали працювати інспектори відділу безпеки дорожнього руху та паркування управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міськради — у перший день роботи інспекторами було накладено 23 штрафи за неправильну стоянку, зупинку та паркування.

Станом на вересень 2024 року за понад два місяці роботи інспекторів у Миколаєві до міського бюджету надійшло близько 200 тисяч гривень штрафів за порушення правил паркування.

У грудні 2024 року виконавчий комітет міської ради затвердив місця для платного паркування у центрі Миколаєва. Заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Олег Кукса в коментарі «МикВісті» уточнив, що наразі затвердили лише локації для майбутніх паркувальних майданчиків.

Згодом стало відомо, що з 1 травня місце для платного паркування автомобілів у Миколаєві коштуватиме 20 гривень на годину. Водночас виконком змінив графік роботи майданчиків для платного паркування автомобілів.

Відомо, що у центрі міста не вводитимуть платне паркування на кількох вулицях, зокрема на Спаській, Захисників міста, Набережній, а також на парковці біля будівлі міської ради.