Вибух у будівлі поліції на Одещині: правоохоронці встановили особу загиблої

Вибух в будівлі поліції на Одещині. Фото: informator.ua

Поліція встановила особу жінки, яка загинула під час вибуху у відділку поліції в місті Біляївка на Одещині ввечері 23 березня.

Як повідомила під час телемарафону речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс, загибла є місцевою мешканкою 1989 року народження.

Розслідування інциденту проводить Служба безпеки України за статтею 258 ККУ (теракт). Наразі триває пошук можливих замовників злочину.

«Ми припускаємо, що це могло бути замовлення спецслужб Російської Федерації», — зазначила Юлія Гірдвіліс.

Раніше повідомлялося, що вибух стався у будівлі поліції на Одещині. У результаті загинула жінка, є постраждалі. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.