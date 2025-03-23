В Одесі стався вибух у будівлі поліції: загинула жінка, є постраждалі

В Одесі в неділю стався вибух у будівлі поліції, внаслідок чого загинула жінка, є постраждалі.

Про це ввечері 23 березня повідомили у Національній поліції України.

«Правоохоронці Одещини працюють на місці вибуху в будівлі поліції. Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ», — йдеться в повідомлені.

У поліції додали, що обставини та деталі встановлюються. Як пишуть місцеві ресурси, вибух пролунав у місті Біляївка

14 лютого біля одного з кафе Миколаєва пролунав вибух. Унаслідок інциденту жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці повідомляють, що вибухівку принесла сама жінка.

19 лютого Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту підозрюваних без права на внесення застави.