Вибух біля кафе у Миколаєві: суд взяв під варту групу підозрюваних підлітків без права на заставу

Один із підозрюваних у підготовці до теракту у Миколаєві. Фото: Центральний суд

Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту без права на внесення застави чотирьох підлітків з Полтавської області, яких підозрюють у підготовці до теракту 14 лютого.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Як встановили слідство, до теракту причетні жителі Полтавщини — четверо неповнолітніх від 14 до 17 років та 42-річна жінка. Їх, за даними правоохоронців, завербували спецслужби Росії та обіцяли швидкий заробіток.

Самі підозрювані на суді визнавали свою провину та просили застосувати стосовно них запобіжні заходи не пов’язані з триманням під вартою. Однак суддя ухвалив запобіжні заходи у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту у Миколаєві 14 лютого. Тоді біля одного з кафе міста пролунав вибух.

Унаслідок інциденту жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці повідомляють, що вибухівку принесла сама жінка.