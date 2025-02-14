У Миколаєві стався вибух в закладі харчування: загинуло двоє людей, ще вісім — поранені

У Миколаєві стався вибух в закладі харчування. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 14 лютого, близько 14:00 на вулиці Пограничній поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

За даними поліції, внаслідок вибуху загинуло двоє людей, ще вісім осіб поранені.

Також зараз на місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики.

У Миколаєві стався вибух в закладі харчування. Фото: Нацполіція У Миколаєві стався вибух в закладі харчування. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, сьогодні, близько 10:00 поблизу міжміського автовокзалу по проспекту Богоявленському невідомий чоловік підірвав вибуховий предмет та загинув.