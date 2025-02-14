У Миколаєві чоловік скоїв самогубство підірвавши себе гранатою біля автовокзалу
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- Даріна Мельничук
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13:25, 14 лютого, 2025
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Сьогодні, 14 лютого, близько 10:00 поблизу міжміського автовокзалу по проспекту Богоявленському невідомий чоловік підірвав вибуховий предмет та загинув.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
За даними правоохоронців, 41-річний чоловік скоїв самогубство, підірвавши гранату, окрім нього більше ніхто не постраждав.
Також зазначається, що фахівці вибухотехнічної служби вилучили з місця події уламки від гранати РГД-5. Тіло загиблого направлять на судово-медичну експертизи.
Поліцейські кваліфікували інцидент, попередньо, за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», як вимагає процедура у подібних випадках.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, 5 лютого, в Одесі з вікна 16-го поверху житлового будинку випала жінка з дитиною.
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