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У Миколаєві чоловік скоїв самогубство підірвавши себе гранатою біля автовокзалу

У Миколаєві невідомий чоловік скоїв самогубство. Скриншот з відео НацполіціїУ Миколаєві невідомий чоловік скоїв самогубство. Скриншот з відео Нацполіції

Сьогодні, 14 лютого, близько 10:00 поблизу міжміського автовокзалу по проспекту Богоявленському невідомий чоловік підірвав вибуховий предмет та загинув.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

За даними правоохоронців, 41-річний чоловік скоїв самогубство, підірвавши гранату, окрім нього більше ніхто не постраждав.

Також зазначається, що фахівці вибухотехнічної служби вилучили з місця події уламки від гранати РГД-5. Тіло загиблого направлять на судово-медичну експертизи.

Поліцейські кваліфікували інцидент, попередньо, за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство», як вимагає процедура у подібних випадках.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 5 лютого, в Одесі з вікна 16-го поверху житлового будинку випала жінка з дитиною.

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