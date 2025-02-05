В Одесі з вікна 16-го поверху випали матір з дитиною

В Одесі з вікна багатоповерхівки випали жінка з дитиною. Ілюстраційне фото: ДСНС

Сьогодні зранку, 5 лютого, в Київському районі Одеси з вікна 16-го поверху житлового будинку випала жінка з дитиною.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що від отриманих травм жінка померла на місці, а дитину госпіталізували. Їх особи встановлюються.

Пізніше, у поліції повідомили, що померла 37-ми річна жінка, її 9-ти річна донька також померла у лікарні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) та за частиною 1 статті 115 цього ж кодексу — умисне вбивство з приміткою «самогубство».

Тіла жінки та дитини будуть скеровані на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Нагадаємо, у Миколаєві між незнайомими чоловіками стався конфлікт, в результаті якого, одного з чоловіків госпіталізували з ножовими пораненнями, іншого — затримали.