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В Одесі з вікна 16-го поверху випали матір з дитиною

Ілюстративне фото: ДСНСВ Одесі з вікна багатоповерхівки випали жінка з дитиною. Ілюстраційне фото: ДСНС

Сьогодні зранку, 5 лютого, в Київському районі Одеси з вікна 16-го поверху житлового будинку випала жінка з дитиною.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що від отриманих травм жінка померла на місці, а дитину госпіталізували. Їх особи встановлюються.

Пізніше, у поліції повідомили, що померла 37-ми річна жінка, її 9-ти річна донька також померла у лікарні. 

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) та за частиною 1 статті 115 цього ж кодексу — умисне вбивство з приміткою «самогубство».

Тіла жінки та дитини будуть скеровані на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Нагадаємо, у Миколаєві між незнайомими чоловіками стався конфлікт, в результаті якого, одного з чоловіків госпіталізували з ножовими пораненнями, іншого — затримали.

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