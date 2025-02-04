Завдав ударів ножем незнайомцю: поліція затримала жителя Миколаєва
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- Даріна Мельничук
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15:25, 04 лютого, 2025
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У Миколаєві між незнайомими чоловіками стався конфлікт, в результаті якого, одного з чоловіків госпіталізували з ножовими пораненнями, іншого — затримали.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Слідчі встановили, що 2 лютого на одній з вулиць міста сталася бійка між незнайомими чоловіками через образу спільної знайомої. Під час інциденту 38-річний підозрюваний завдав іншому чоловіку удари ножем в область грудної клітини. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
Правоохоронці затримали чоловіка за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. У поліції додали, що він не вперше притягується до відповідальності за вчинення злочинів проти власності.
Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Чоловіку загрожує позбавлення волі до 8 років.
Нагадаємо, правоохоронці затримали у Первомайську чоловіка за підозрою нанесення смертельних тілесних ушкоджень знайомому.
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