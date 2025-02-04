Завдав ударів ножем незнайомцю: поліція затримала жителя Миколаєва

Жителя Миколаєва підозрюють за побиття незнайомого. Ілюстративне фото: Слово і Діло

У Миколаєві між незнайомими чоловіками стався конфлікт, в результаті якого, одного з чоловіків госпіталізували з ножовими пораненнями, іншого — затримали.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Слідчі встановили, що 2 лютого на одній з вулиць міста сталася бійка між незнайомими чоловіками через образу спільної знайомої. Під час інциденту 38-річний підозрюваний завдав іншому чоловіку удари ножем в область грудної клітини. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці затримали чоловіка за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. У поліції додали, що він не вперше притягується до відповідальності за вчинення злочинів проти власності.

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Чоловіку загрожує позбавлення волі до 8 років.

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Первомайську чоловіка за підозрою нанесення смертельних тілесних ушкоджень знайомому.