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У Миколаєві затримали студентку, яку підозрюють у підготовці теракту біля будівлі Нацполіції

У Миколаєві правоохоронці затримали 19-річну студентку, яку підозрюють у підготовці теракту біля будівлі Національної поліції.

За даними Нацполіції Миколаївської області, дівчина діяла на замовлення російських спецслужб.

Зазначається, що вона отримала інструкції, як забрати вибуховий пристрій із заздалегідь підготовленого схрону, підключити до нього мобільний телефон для дистанційного підриву та залишити біля адмінбудівлі поліції.

Після того, як вона виконала завдання та повідомила про це кураторам, російська сторона спробувала активувати вибухівку через телефонний дзвінок. Однак правоохоронці вчасно втрутилися, запобігши трагедії, наголосили у поліції.

За вчинене підозрюваній загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі. Суд призначив їй тримання під вартою без права застави. Досудове розслідування триває.

Затримана студентка підозрюється у підготовці теракту у Миколаєві, фото: Нацполіція МиколаївщиниЗатримана студентка підозрюється у підготовці теракту у Миколаєві, фото: Нацполіція Миколаївщини
Вибуховий пристрій, фото: Нацполіція МиколаївщиниВибуховий пристрій, фото: Нацполіція Миколаївщини

Нагадаємо, що вдень 14 лютого у Миколаєві на вулиці Пограничній поблизу кафе пролунав вибух невідомого предмета. Унаслідок події жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Правоохоронці повідомили, що вибухівку принесла сама жінка.

Згодом правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підготовці цього вибуху. До цього теракту причетні жителі Полтавщини — четверо неповнолітніх від 14 до 17 років та 42-річна жінка. Їх, за даними правоохоронців, завербували спецслужби Росії та обіцяли швидкий заробіток.

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