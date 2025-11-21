Кожному паркомісця не вистачить, — головний архітектор Миколаєва порадив мешканцям багатоповерхівок користуватися громадським транспортом

Місце для безкоштовного паркування вздовж вулиці Адміральської неподалік будівлі міської ради, ілюстраційне фото «МикВісті»

Через брак паркомісць у дворах багатоповерхівок головний архітектор Миколаєва Євген Поляков порадив мешканцям користуватися громадським транспортом.

Таку думку він висловив під час прямого ефіру, пишуть «МикВісті».

Під час ефіру в головного архітектора запитали, як впорядкувати паркування у багатоповерхівках, де автомобілі блокують під’їзди, дитячі майданчики та зелені зони. Євген Поляков відповів, що розв'язання проблеми — у розвитку громадського транспорту та соціальній відповідальності мешканців.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Насправді в приватній багатоповерхівці, самі мешканці блокують ці майданчики та все інше. По-перше, це повинна бути соціальна відповідальність. Повинні бути реалізовані заходи з облаштування території громадського простору. Якщо зробити кожному мешканцю багатоповерхівки по паркомісцю, то не вистачить території навколо цього будинку, щоб це реалізувати. Для того треба розвивати громадський транспорт, що Миколаїв і робить [...] Це розв'язує часткове питання, що ж робити з паркомісцями у себе під вікном, — пояснив він.

Що з паркуванням у Миколаєві?

Як відомо, 11 червня 2025 року у центрі Миколаєва почали працювати вісім локацій для платного паркування автомобілів.

За літо 2025 року майданчики принесли КП «Таймсет» 111,4 тисяч гривень доходу, які після сплати обов’язкових платежів перерахують до міського бюджету.

Разом з тим у центрі Миколаєва зменшилась кількість безкоштовних місць для паркування. На тротуарах і так званих «карманах» Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство встановило боларди (захисні стовпчики), через що водії більше не можуть залишати там свої авто.

Раніше «МикВісті» писали про те, як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату.