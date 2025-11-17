Час та гроші: у жовтні трамваї Миколаєва простоювали майже 4 години через неправильно припарковані авто
18:03, 17 листопада, 2025
У Миколаєві в жовтні трамваї затримувалися загалом на 230 хвилин через неправильно припарковані автомобілі, які блокували рейки.
Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».
У підприємстві нагадали, що за перешкоджання руху електротранспорту передбачено штрафи у розмірі 1692 гривень — за затримку трамвая, та 1794 гривень — за затримку тролейбуса.
Водіїв автотранспорту закликають бути уважними та не блокувати рух громадського транспорту, адже «це економить час і гроші».
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що електротранспорт у Миколаєві може курсувати з затримками через введенням погодинних відключень електроенергії.
