Час та гроші: у жовтні трамваї Миколаєва простоювали майже 4 години через неправильно припарковані авто

У жовтні трамваї Миколаєва простоювали майже 4 години через неправильно припарковані авто. Фото: КП "Миколаївелектротранс"

У Миколаєві в жовтні трамваї затримувалися загалом на 230 хвилин через неправильно припарковані автомобілі, які блокували рейки.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

У підприємстві нагадали, що за перешкоджання руху електротранспорту передбачено штрафи у розмірі 1692 гривень — за затримку трамвая, та 1794 гривень — за затримку тролейбуса.

Водіїв автотранспорту закликають бути уважними та не блокувати рух громадського транспорту, адже «це економить час і гроші».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що електротранспорт у Миколаєві може курсувати з затримками через введенням погодинних відключень електроенергії.