  • понеділок

    17 листопада, 2025

  • 12.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 12.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Час та гроші: у жовтні трамваї Миколаєва простоювали майже 4 години через неправильно припарковані авто

У жовтні трамваї Миколаєва простоювали майже 4 години через неправильно припарковані авто. Фото: КП У жовтні трамваї Миколаєва простоювали майже 4 години через неправильно припарковані авто. Фото: КП "Миколаївелектротранс"

У Миколаєві в жовтні трамваї затримувалися загалом на 230 хвилин через неправильно припарковані автомобілі, які блокували рейки.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

У підприємстві нагадали, що за перешкоджання руху електротранспорту передбачено штрафи у розмірі 1692 гривень — за затримку трамвая, та 1794 гривень — за затримку тролейбуса.

Водіїв автотранспорту закликають бути уважними та не блокувати рух громадського транспорту, адже «це економить час і гроші».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що електротранспорт у Миколаєві може курсувати з затримками через введенням погодинних відключень електроенергії.

Останні новини про: Миколаївелектротранс

Керівник «Миколаївпастрансу» відповів Домбровській: Підтримую безкоштовний проїзд, але без гарантій це закінчиться боргами та колапсом
У Миколаєві змінили рух електротранспорту через відключення електроенергії та ремонт водомереж
Завтра у Миколаєві не будуть роздавати питну воду трамваєм та тролейбусом
Реклама

Читайте також:

новини

Мер Первомайська, якого підозрюють у недостовірному декларуванні ₴5,3 млн, представив громаду на міжнародній конференції з відбудови у Варшаві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Лісівники оголосили тендери на майже ₴25 млн для засіву 979 га льоном і соняшником на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

У Південноукраїнську планують відремонтувати три ліфти: витратять понад ₴1,8 млн

Анна Гакман
новини

«Дні світла»: фотовиставку про визволення Херсона представили на Миколаївщині

Даріна Мельничук
новини

«Знали про треш, який відбувався, і нічого не робили», — директор НАБУ заявив, що усім силовикам були відомі схеми в енергетиці

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївелектротранс

Завтра у Миколаєві не будуть роздавати питну воду трамваєм та тролейбусом
У Миколаєві змінили рух електротранспорту через відключення електроенергії та ремонт водомереж
Керівник «Миколаївпастрансу» відповів Домбровській: Підтримую безкоштовний проїзд, але без гарантій це закінчиться боргами та колапсом

КУЛЬТУРА

«Дні світла»: фотовиставку про визволення Херсона представили на Миколаївщині

ГРОШІ

Лісівники оголосили тендери на майже ₴25 млн для засіву льоном і соняшником на Миколаївщині

3 години тому

«Ми їхали на жигулі, дрон погнався за нами». Як розслідують ворожі FPV-удари по цивільним на Миколаївщині?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні