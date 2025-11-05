Через відключення світла у Миколаєві електротранспорт курсуватиме з затримками. Фото: Олександр Сєнкевич/Telegram

Електротранспорт у Миколаєві може курсувати з затримками через введенням погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич.

За словами мера, підстанції «Миколаївелектротранс» розташовані в різних частинах міста і підпадають під погодинні відключення в різні групи черг. Тому у місті можливі затримки руху тролейбусів та трамваїв.

У разі виникнення питань щодо руху електротранспорту містяни звернутись на гарячу лінію підприємства за телефоном +380950843804

Нагадаємо, 5 листопада у Миколаєві діють погодинні графіки відключення світла.