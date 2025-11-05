Через відключення світла у Миколаєві електротранспорт курсуватиме з затримками
11:09, 05 листопада, 2025
Електротранспорт у Миколаєві може курсувати з затримками через введенням погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич.
За словами мера, підстанції «Миколаївелектротранс» розташовані в різних частинах міста і підпадають під погодинні відключення в різні групи черг. Тому у місті можливі затримки руху тролейбусів та трамваїв.
У разі виникнення питань щодо руху електротранспорту містяни звернутись на гарячу лінію підприємства за телефоном +380950843804
Нагадаємо, 5 листопада у Миколаєві діють погодинні графіки відключення світла.
