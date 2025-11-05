  • середа

    5 листопада, 2025

  • 11.1°
    Щільна мряка

    Миколаїв

  • 5 листопада , 2025 середа

  • Миколаїв • 11.1° Щільна мряка

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через відключення світла у Миколаєві електротранспорт курсуватиме з затримками

Через відключення світла у Миколаєві електротранспорт курсуватиме з затримками. Фото: Олександр Сєнкевич/TelegramЧерез відключення світла у Миколаєві електротранспорт курсуватиме з затримками. Фото: Олександр Сєнкевич/Telegram

Електротранспорт у Миколаєві може курсувати з затримками через введенням погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич.

За словами мера, підстанції «Миколаївелектротранс» розташовані в різних частинах міста і підпадають під погодинні відключення в різні групи черг. Тому у місті можливі затримки руху тролейбусів та трамваїв.

У разі виникнення питань щодо руху електротранспорту містяни звернутись на гарячу лінію підприємства за телефоном +380950843804

Нагадаємо, 5 листопада у Миколаєві діють погодинні графіки відключення світла.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Графіки відключення світла 31 жовтня на Миколаївщині діятимуть цілодобово
Частина Корабельного району буде до вечора без світла, через технічне обслуговування
У Міненерго скасували відключення світла для промисловості: поновлення графіків очікують ввечері
Реклама

Читайте також:

новини

Процес ще триває, — Сєнкевич розповів, чому Миколаїв досі не придбав історичну трамвайну підстанцію

Анна Гакман
новини

Як вони виживають? — у Миколаєві обговорюють підвищення зарплат вихователям

Аліна Квітко
новини

В Очакові проживає близько 7,5 тисячі людей: це вдвічі менше ніж до війни

Юлія Бойченко
новини

ДЖКГ Миколаєва витратить ₴24 млн на ремонт дороги на 6-й Слобідській — тепер там буде двосторонній рух

Аліса Мелік-Адамян
новини

На проєкти відбудови багатоповерхівок з бюджету Миколаєва витратили ₴9,2 млн за чотири роки

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

У Міненерго скасували відключення світла для промисловості: поновлення графіків очікують ввечері
Частина Корабельного району буде до вечора без світла, через технічне обслуговування
Графіки відключення світла 31 жовтня на Миколаївщині діятимуть цілодобово

Є додаткова загроза, тому потрібен захист, – Кім про обстріли Миколаєва авіабомбами

Проєкти відбудови 4 будинків у Миколаєві замовлять двічі: Чому це сталося і як влада уникатиме дублювання?

5 годин тому

Головне сьогодні