«Смішні гроші»: у Миколаєві з платних парковок зібрали ₴111 тисяч, але місто отримає менше половини

Платна парковка на перетині вулиць Спаської та Соборної у центрі Миколаєва. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві платні паркувальні майданчики, які запрацювали з 11 липня, принесли комунальному підприємству «Таймсет» 111,4 тисячі гривень доходу. За результатами роботи за квартал та після всіх обов’язкових платежів гроші перерахують до міського бюджету.

Про це стало відомо з офіційної відповіді КП «Таймсет» на інформаційний запит «МикВісті».

Нині у місті працює 175 облаштованих паркомісць, з них 21 — безкоштовні для маломобільних груп населення.

За офіційними даними, наданими у відповіді на запит, станом на 19 серпня «Таймсет» уже отримав 111 тисяч 440 гривень від паркування, з яких 43,4 тисячі витратили на утримання майданчиків (прибирання, розмітка, встановлення знаків та інформаційних стендів). Окремо підприємство сплатило 20 тисяч 59 гривень за обслуговування програмного забезпечення та 828 гривень комісії сервісу EasyPay (3% від кожної транзакції). Якщо відрахувати всі обов’язкові платежі, то до бюджету Миколаєва має надійти приблизно 47 тисяч гривень.

Скриншот відповіді на запит МикВісті Скриншот відповіді на запит МикВісті Скриншот відповіді на запит МикВісті

У вівторок, 26 серпня, на засіданні бюджетної комісії Миколаївської міської ради директор комунального підприємства «Таймсет» Віталій Колпащиков прозвітував, що за липень на рахунок підприємства зайшло 83 тисячі 920 гривень.

Член комісії Андрій Янтар назвав це «смішними грошима».

«83 тисячі, нехай буде навіть 100 тисяч. Для бюджету це смішні гроші. Тим більше, що до бюджету нічого не потрапить», — сказав Андрій Янтар

На що Віталій Колпащиков зауважив, що в серпні вони «плідно працювали», роз’яснювали людям, встановили QR-коди і ситуація має змінитися.

«Ми працювали з Управлінням транспорту. Ми роз’яснювали людям, встановлювали додаток. Зараз можна оплатити і через додаток і через QR-код. Раніше було багато скарг, що не можна було напряму розрахуватися через QR-код», — пояснив Віталій Колпащиков.

Голова бюджетної комісії, депутат від партії «Пропозиція» Федір Панченко під час засідання комісії приблизно розрахував, скільки із зароблених 83 тисяч гривень надійде до бюджету міста: «Я підрахував, що в місяць до бюджету ми будемо відправляти десь 10 тисяч гривень», зазначив він.

Також член комісії Андрій Янтар поцікавився, який відсоток з отриманих коштів за паркування підуть на допомогу військовим.

«Ми розраховували, що частина грошей піде на ЗСУ від парковок. А я дивлюсь, що грошей нема. 83 тисячі гривень смішні гроші, у порівнянні з тими незручностями, які створюються для містян», — сказав член комісії.

Директор комунального підприємства «Таймсет» Віталій Колпащиков відповів, що він не вирішує це самостійно і всі питання до міської ради.

В свою чергу Федір Панченко додав, що за ідеєю, все, що залишиться після обов’язкових платежів, «Таймсет» має передати міській раді, а вже міська рада розподілятиме кошти.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував депутатам дочекатися результатів першого місяця роботи паркувальних майданчиків, після чого можна буде проаналізувати фінансові надходження і повернутись до цього питання на наступній сесії.

Нагадаємо, депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар розкритикував систему платного паркування у центрі міста. Він заявив, що вона не лише не додає комфорту мешканцям, а й створює додаткові проблеми.

Як відомо, 11 червня у центрі Миколаєва почали працювати вісім локацій для платного паркування автомобілів.

Разом з тим у центрі Миколаєва зменшилась кількість безкоштовних місць для паркування. На тротуарах і так званих «карманах» Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство встановило боларди (захисні стовпчики), через що водії більше не можуть залишати там свої авто.

