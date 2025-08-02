«Подивіться на мене, я кажу, що це дуже добре», — Сєнкевич відповів на критику щодо платних парковок у Миколаєві

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Архівне фото: «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відповів на зауваження депутата Андрія Янтаря щодо впровадження платних парковок у центрі міста. Він каже, що така система діє у багатьох містах України і є ефективною.

Про це він сказав під час сесії міськради у четвер, 30 липня, пишуть «МикВісті».

— Подивіться на мене: я кажу, що це дуже добре — і у своєму світі, і в Україні, і в Одесі, і в Дніпрі, і в Києві. Всюди це працює, — сказав Олександр Сєнкевич. — Олександр Федорович, я по Дніпру читав, що там, де платні парковки, там корупційна складова є, — відповів йому Андрій Янтар. — Ну, якщо ви знайдете корупційну складову в наших парковках, будь ласка, про це треба сповістити правоохоронні органи, — сказав мер.

Крім того, міський голова запропонував депутатам дочекатися результатів першого місяця роботи паркувальних майданчиків, після чого можна буде проаналізувати фінансові надходження і повернутись до цього питання на наступній сесії.

— Можемо поговорити про створення «картки миколаївця», яка дозволить мешканцям паркуватися біля своїх домівок безкоштовно або за зниженим тарифом, — додав мер.

У кінці обговорення він також додав, що вважає, що в місті неузгоджене питання паркування, бо автомобілі залишають де завгодно. Тому після того, як влада наведе лад у центрі, перейде до житлових кварталів.

— Авто сьогодні це привилегія деяких осіб, не всі люди мають авто. Наявність авто вимагає від вас додатково вимог, в тому числі і паркування в центрі міста і в деяких районах. У нас сьогодні питання паркування в місті до кінця не узгоджено, люди паркують свої автомобілі, де захочуть: на зелених зонах, на дитячих майданчиках. Тому сьогодні ми займаємося питанням центральних вулиць, а далі будемо займатися питанням правильного паркування всередині житлових районів і масивів, і будемо наводити і там порядок, — заявив він.

Нагадаємо, депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар розкритикував систему платного паркування у центрі міста. Він заявив, що вона не лише не додає комфорту мешканцям, а й створює додаткові проблеми.

Як відомо, 11 червня у центрі Миколаєва почали працювати вісім локацій для платного паркування автомобілів.

Раніше МикВісті писали про те, як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату?