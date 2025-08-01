Депутат Янтар заявив, що миколаївці проти платних парковок: «Ми на виборах обіцяли комфортне місто, а від цього комфорту дуже мало»

Платна парковка на перетині вулиць Спаської та Соборної у центрі Миколаєва. Фото: «МикВісті»

Депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар розкритикував систему платного паркування у центрі міста. Він заявив, що вона не лише не додає комфорту мешканцям, а й створює додаткові проблеми.

Про це він сказав під час доповіді керівника КП «Таймсет» на сесії міськради у четвер, 30 липня, пишуть «МикВісті».

— Коли ми йшли кандидатами в депутати, ми обіцяли створювати комфортне місто для проживання. Але комфорту дуже мало від платних парковок, якщо майже весь центр міста перекритий ними. Я думаю, що якщо не було цих платних парковок, то було більш комфортніше для миколаївців, — сказав Андрій Янтар.

Він додав, що мешканці, які працюють у центрі, змушені щомісяця платити за паркування від 4 до 5 тисяч гривень. Зокрема на проблему скаржились працівники підприємств «Дельта-Лоцман» і «Нібулон».

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Чимало нарікань в містян є на розмітку вулиць і організацію дорожнього руху: «Якщо трапиться якась аварійна ситуація, то там дуже важко буде розминутися, якщо будуть припарковані транспортні засоби. Спробуйте проїхати перехрестя Садової і Великої Морської, не порушивши правила — таблички кажуть одне, розмітка — інше. Потім це ще й замальовується чорною фарбою».

Крім того, Андрій Янтар зауважив, що кошти за платне паркування надходять не до міського бюджету, а на рахунок КП «Таймсет» і на його утримання.

— Гроші від паркування надходять через програмне забезпечення на рахунок КП «Таймсет». Далі ці гроші використовуються на статутні потреби, на зарплату, на премії, на оздоровлення, на все інше. І на оплату програмного забезпечення, яке ви наймаєте, і прибирання цих майданчиків, я бачив ЖЕК «Забава» на Спаській прибирав. Це невеликі гроші, які не поступають до бюджету, у бюджет поступають гроші за неправильне паркування, ніяке ЗСУ нічого не отримує, — сказав він.

На його виступ відреагував секретар міської ради Дмитро Фалько. Він зауважив, що комфорт на дорогах не лише стосується автомобілістів, а й містян, хто користується громадським транспортом.

— Кількість автомобілів сьогодні перевищила довоєнні показники. Сьогодні у нас досить завантажений трафік у місті. І часто-густо ми стикаємось з тим, що неправильно припаркований автомобіль в неналежному місці створює проблеми не тільки автомобілістам, а й тим городянам, які користуються громадським транспортом. Тому комфортне проживання має бути комфортним для всіх, — сказав Дмитро Фалько.

Однак Андрій Янтар відповів, що для регулювання у місті вже попередньо створені умови.

— Коли дорога перекривається на 2 треті ширини, то це не комфортно. Нащо ці парковки? Є розмітка, організація дорожнього руху, є паркувальники, які штрафують, що ще треба? А людина, яка працює в центрі міста, має сплатити 5 тисяч гривень на місяць. Я не бачив жодного миколаївця, щоб він сказав: «Ой добре, що у нас платні парковки, так класно», — сказав депутат.

Нагадаємо, 11 червня у центрі Миколаєва почали працювати вісім локацій для платного паркування автомобілів.

Раніше МикВісті писали про те, як вони працюватимуть та хто контролюватиме оплату?