 Зеленський сьогодні зустрінеться з Трампом у США: перед цим він поговорив з європейськими лідерами

  • неділя

    28 грудня, 2025

  • 1.9°
    Слабкі снігові опади

    Миколаїв

  • 28 грудня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 1.9° Слабкі снігові опади

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський сьогодні зустрінеться з Трампом у США: перед цим він поговорив з європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Марк Карні проводять онлайн-розмову з європейськими лідерами. Фото: Володимир Зеленський/FacebookПрезидент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Марк Карні проводять онлайн-розмову з європейськими лідерами. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-розмову з європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО перед зустріччю з американським колегою Дональдом Трампом.

Про це повідомляється на сайті президента.

Володимир Зеленський організував онлайн-розмову із канадського Галіфакса, куди він заїхав дорогою до Флориди. Поруч із ним сидів прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Реклама

Дистанційно долучилися президенти Франції та Фінляндії, канцлер Німеччини, прем’єр-міністри Італії, Данії, Польщі, Нідерландів, Норвегії, Швеції, очільники Європейської Ради та Європейської комісії, генеральний секретар НАТО й радник премʼєр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки.

За інформацією Офісу президента, учасники розмови розглянули «найбільш принципові елементи» в тих документах, про які 28 грудня говоритимуть Зеленський і Трамп.

Крім того, європейські партнери скоординували спільну позицію щодо мирного процесу, висловивши підтримку американським зусиллям і Україні.

Окремо йшлося про гарантії безпеки, які Україні надаватиме Європа. Глава держави також запропонував план зустрічей на найближчі дні й тижні.

Нагадаємо, Зеленський і Трамп мають зустрітися у Флориді цієї неділі, 28 грудня. Президент України пояснював: «Є деякі питання, які можемо обговорити тільки ми на рівні лідерів». Трамп висловив сподівання на продуктивну зустріч, але водночас скептично оцінив останні пропозиції Зеленського щодо 20-пунктного мирного плану.

Раніше США підготували «мирний план» щодо російсько-української війни. Спершу він містив 28 пунктів. Серед них такі: від України вимагатимуть поступитися рештою Донбасу; удвічі скоротити чисельність ЗСУ; заморозити лінію боєзіткнення в Запорізькій та Херсонській областях; визнати російську мову державною.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Мирний план із 20 пунктів готовий на 90%, — Зеленський
Зеленський: Кремль вимагатиме, щоб українці з ТОТ і у РФ голосували на майбутніх виборах в Україні
Нова зустріч Зеленського і Трампа відбудеться 28 грудня у Флориді
Реклама
Читайте також:
новини
Кім вірить, що на Кінбурнській косі можна буде відновити заповідник

Юлія Бойченко
новини
Підрядник обіцяє у січні 2026 року накрити дах варварівського ліцею, щоб законсервувати недобудований корпус

Юлія Бойченко
новини
Прокудін підтвердив, що саме він ініціював звільнення ексочільника Херсонської МВА

Даріна Мельничук
новини
Нардеп Копитін звернувся до прем'єр-міністра через затримки у виплаті зарплат на заводі «Зоря» в Миколаєві

Ірина Олехнович
новини
«Це матиме негативний ефект для Миколаєва», — депутат Береза про запровадження ПДВ для малого бізнесу

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

Нова зустріч Зеленського і Трампа відбудеться 28 грудня у Флориді
Зеленський: Кремль вимагатиме, щоб українці з ТОТ і у РФ голосували на майбутніх виборах в Україні
Мирний план із 20 пунктів готовий на 90%, — Зеленський

Підрядник обіцяє у січні 2026 року накрити дах варварівського ліцею, щоб законсервувати недобудований корпус

За добу ворог п'ять разів обстріляв FPV-дронами громади Миколаївщини

1 година тому

Рік економії: Південноукраїнська міськрада після кількох зірваних засідань таки зібралася та прийняла бюджет-2026

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні