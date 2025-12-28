Зеленський сьогодні зустрінеться з Трампом у США: перед цим він поговорив з європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Марк Карні проводять онлайн-розмову з європейськими лідерами. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-розмову з європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО перед зустріччю з американським колегою Дональдом Трампом.

Про це повідомляється на сайті президента.

Володимир Зеленський організував онлайн-розмову із канадського Галіфакса, куди він заїхав дорогою до Флориди. Поруч із ним сидів прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Дистанційно долучилися президенти Франції та Фінляндії, канцлер Німеччини, прем’єр-міністри Італії, Данії, Польщі, Нідерландів, Норвегії, Швеції, очільники Європейської Ради та Європейської комісії, генеральний секретар НАТО й радник премʼєр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки.

За інформацією Офісу президента, учасники розмови розглянули «найбільш принципові елементи» в тих документах, про які 28 грудня говоритимуть Зеленський і Трамп.

Крім того, європейські партнери скоординували спільну позицію щодо мирного процесу, висловивши підтримку американським зусиллям і Україні.

Окремо йшлося про гарантії безпеки, які Україні надаватиме Європа. Глава держави також запропонував план зустрічей на найближчі дні й тижні.

Нагадаємо, Зеленський і Трамп мають зустрітися у Флориді цієї неділі, 28 грудня. Президент України пояснював: «Є деякі питання, які можемо обговорити тільки ми на рівні лідерів». Трамп висловив сподівання на продуктивну зустріч, але водночас скептично оцінив останні пропозиції Зеленського щодо 20-пунктного мирного плану.

Раніше США підготували «мирний план» щодо російсько-української війни. Спершу він містив 28 пунктів. Серед них такі: від України вимагатимуть поступитися рештою Донбасу; удвічі скоротити чисельність ЗСУ; заморозити лінію боєзіткнення в Запорізькій та Херсонській областях; визнати російську мову державною.