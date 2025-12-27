 Зеленський і Трамп проведуть зустріч на віллі у Флориді 28 грудня

Нова зустріч Зеленського і Трампа відбудеться 28 грудня у Флориді

Зеленський і Трамп можуть зустрітися 28 грудня у США. Фото Юліани Луз, Білий дімЗеленський і Трамп можуть зустрітися 28 грудня у США. Фото Юліани Луз, Білий дім

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проведуть ще одну двосторонню зустріч 28 грудня на віллі Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Про це повідомляє портал Roll Call, що спеціалізується на новинах про органи влади США.

Згідно з офіційним графіком Дональда Трампа, зустріч запланована на 15:00 за місцевим часом у Флориді, що відповідає 22:00 за київським часом.

Деталі порядку денного та теми переговорів наразі не розкриваються.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що мирний план із 20 пунктів щодо завершення війни вже готовий на 90%. Водночас Україна досі не отримала офіційної відповіді на цей документ від Росії.

