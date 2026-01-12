 Мер Миколаєва доручив перевірити якість асфальту після ямкового ремонту на Садовій

«Асфальт лущиться після перших морозів», — Сєнкевич розкритикував «ЕЛУ Автодоріг»

Міський голова Олександр Сєнкевич розкритикував якість асфальту після ямкового ремонту на вулиці Садовій та закликав «ЕЛУ Автодоріг» перевірити матеріали й технологію робіт.

Про це він сказав в ході відкритої апаратної наради 12 січня, пишуть «МикВісті».

Мер звернув увагу на ямковий ремонт на перетині вулиці Садової та вулиці Ігоря Бедзая. За його словами, роботи там проводилися лише місяць-два тому, але після перших морозів асфальт вже почав лущитися.

— У мене є претензії до якості асфальту, який використовувало «ЕЛУ Автодоріг». Місяць-два тому на вулиці Садовій між вулицею Ігоря Бедзая та проспектом Центральним зробили ямковий ремонт. Сьогодні зранку, після перших морозів, асфальт почав лущитися. Інший асфальт гладкий, а цей — ні. Будь ласка, розберіться з якістю та перевірте, з ким ви працюєте. Виправте цю ситуацію, – сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що під час засідання планово-бюджетної комісії 26 грудня, на якому обговорювався проєкт бюджету на 2026 рік, директор КП «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко повідомив про обсяги ямкового та поточного ремонту у 2025 році. За його словами, для робіт використали приблизно 3,9 тисяч тонн матеріалу, що дозволило відремонтувати понад 32 тисячі квадратних метрів доріг. Товщина шару асфальту на різних ділянках різниться: деякі покриті шаром 5 см, інші — 7-8 см.

Згідно з відкритими даними Prozorro, у 2025 році КП «ЕЛУ Автодоріг» провело два тендери на закупівлю асфальтобетону для проведення ремонтних робіт господарським способом.

Перший тендер був оголошений на суму 9,44 мільйона гривень з та передбачав постачання 2 000 тонн асфальтобетону до кінця грудня 2025 року. Другий тендер уклали на суму 12,1 мільйона гривень з на постачання 2 200 тонн асфальтобетону.

Обидва тендери виграла компанія ТОВ «БІЛД РОАД», яка була зареєстрована у 2024 році. За даними YouControl, фірму заснували у березні 2024 року в Миколаєві. Статутний капітал фірми становить 100 тисяч гривень. Серед засновників — Дмитро Басистий та Андрій Гончаренко. Основна діяльність — виготовлення бетонних виробів для будівництва.

Віталій Шевченко уточнив, що пісок та щебінь для ремонту закуповують дуже рідко, адже підприємство має власне дробарне обладнання і використовує власний щебінь.

— Фактично ми закуповуємо їх дуже рідко. У нас є дробарне обладнання, і більшість щебеню ми використовуємо власного виробництва. Якщо потрібен більш щільний чи крупний щебінь для окремих ділянок, його можна купити, але цього року ми додатково не закуповували, — зазначив директор.

Також на комісії обговорювали використання спеціальних бітумізованих матеріалів, які могли б подовжити термін служби асфальту. Шевченко розповів, що підприємство вже пробувало цю технологію, проте матеріал коштує в чотири рази дорожче за звичайний бітум і зберігає свої властивості лише до року.

— Ми пробували цей матеріал у 2022-2023 роках. Виявилося, що його ефективність обмежена терміном до одного року. Якщо ж виконати ямковий ремонт традиційним способом, він щонайменше простоїть від трьох до п’яти років, – пояснив и.

Олександр Сєнкевич доручив КП «ЕЛУ Автодоріг» детально розібратися у ситуації та перевірити якість матеріалів і робіт, аби уникнути подальшого руйнування асфальту в Миколаєві.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року комунальники проводили ямковий ремонт на проспектах Центральному та Богоявленському.

