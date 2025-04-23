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Миколаївське «ЕЛУ автодоріг» втрачає мільйони через неефективну роботу, — аудит

Техніка КП Техніка КП «ЕЛУ Автодоріг». Архівне фото «МикВісті»

Аудит показав, що на миколаївському комунальному підприємстві «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» не знають про стан доріг по місту та втрачають мільйони гривень через неефективне управління та безініціативність.

Такі висновки зробили аудитори, які перевіряли діяльність комунального підприємства, повідомили у пресслужбі Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області.

На КП перевірили роботу за період з 1 січня 2021 року по 30 вересня 2024 року. Під час контрольного заходу виявили низку упущень у діяльності підприємства.

Підприємство займається технаглядом та утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд міста Миколаєва. Однак, за даними Держаудитслужби, КП як балансоутримувач доріг не ідеально володіє інформацією про вид, стан проїзної частини доріг та їх характеристики, а наявна інформація не є актуальною.

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Також зазначається, що комунальне підприємство не брало участі у закупівлях з прибирання та ремонту доріг, не зважаючи на закріплення міською радою цих видів робіт за ним.

«У разі укладання договорів на виконання цих робіт лише по двом районам міста, дало б змогу отримати доходи в сумі 15,4 мільйона гривень, а в разі подальшого зволікання призведе до щорічної втрати надходжень у розмірі 3,8 мільйона гривень», — йдеться у повідомленні.

Крім того, підприємство не використовує свою спеціалізовану техніку, яка знаходиться у робочому стані і коштує понад 2 мільйони гривень. Через це щорічно втрачається ще 1,6 мільйона гривень потенційного доходу.

Також через завищені потреби в паливі та технічній солі та невдале управління талонами на пальне, підприємство витратило майже 4 мільйони гривень неефективно.

Аудитори вказують, що понад 1 мільйон гривень підприємство розмістило в нестабільному банку на початку російського вторгнення, що призвело до втрати контролю над цими коштами.

Після державного фінансового аудиту запропонували покращити управління фінансами та майном. Про результати аудиту повідомили Миколаївську міську раду, профільний департамент та правоохоронні органи.

Нагадаємо, що Миколаїв вже отримав техніку та обладнання від японського агентства міжнародного співробітництва JICA на 108,5 мільйонів гривень. Техніку передали на баланс комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг».

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