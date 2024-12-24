Миколаїв отримав техніку та обладнання від Японії вартістю понад ₴108 млн

Спецтехніка від японського агентства міжнародного співробітництва «JICA». ». Фото: ірпінська міська рада

Миколаїв вже отримав техніку та обладнання від японського агентства міжнародного співробітництва JICA на 108,5 мільйонів гривень.

Проєкт рішення про передачу технічної допомоги на баланс комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» опублікований на сайті Миколаївської міської ради.

Техніка надана урядом Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва JICA для потреб міста. Серед отриманого дві мобільні дробарки вартістю 28,8 мільйона гривень та 20,4 мільйона гривень. Також гідромолот за 1,9 мільйона гривень, три екскаватори гусеничні вартістю 6,4 мільйона гривень кожен та два колісні навантажувачі вартістю по 8,9 мільйона гривень кожен. Крім того, у переліку різні запчастини до техніки та інше обладнання. Загальна балансова вартість технічної допомоги — 108 мільйонів 523 тисяч 631 гривня.

Перелік техніки. Скриншот з проєкту рашення Перелік техніки. Скриншот з проєкту рашення

Нагадаємо, що Японська агенція з міжнародного співробітництва JICA планує побудувати на території Миколаєва завод з переробки твердих побутових відходів, які накопичуються внаслідок російських обстрілів.

Також повідомлялося, що Миколаїв отримав від уряду Японії техніку для ремонту доріг, а саме — асфальтоукладач.