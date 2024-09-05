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«Подібної техніки у нас не було»: Уряд Японії передав Миколаєву асфальтоукладач

Миколаїв отримав від уряду Японії техніку для ремонту доріг, а саме асфальтоукладач.

Як повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, місто отримало нову техніку для підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

«Подібної техніки у підприємства не було. Вона має суттєво поліпшити умови праці та збільшити обсяги робіт. Окрім того, цю техніку ми плануємо залучати для реалізації нашої ідеї циркулярної економіки — ми збираємося виготовляти новий асфальт з перероблених інертних матеріалів. Пізніше розкажу вам про цю ідею детальніше», — написав Олександр Сєнкевич.

Асфальтоукладач, скриншот з telegram-каналу Сєнкевич OnlineАсфальтоукладач, скриншот з telegram-каналу Сєнкевич Online

Нагадаємо, у мікрорайоні Матвіївка у Центральному районі Миколаєва облаштували зупинковий комплекс — поклали плитку та встановили обмежувальні стовпчики, так звані боларди. На це з бюджету Миколаєва витратили 234 тисячі 550 гривень.

Раніше повідомлялось, що в Інгульському районі Миколаєва проводять роботи зі встановлення нової зупинки за 4 мільйони гривень.

Минулого року Адміністрація Центрального району встановили майже за 300 тисяч гривень новий зупинковий комплекс по вулиці Аркасівській (Пушкінській) між Великою Морською та Кропивницького (Потьомкінська).

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