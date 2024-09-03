Облаштована за 200 тис. грн зупинка у Матвіївці, фото МикВісті

У мікрорайоні Матвіївка у Центральному районі Миколаєва облаштували зупинковий комплекс — поклали плитку та встановили обмежувальні стовпчики, так звані «боларди». На це з бюджету Миколаєва витратили 234 тисячі 550 гривень.

Про це пишуть «МикВісті».

23 липня адміністрація Центрального району Миколаєва уклала договір з підприємцем Сергієм Озейчуком на послуги з поточного ремонту - благоустрою зупинки громадського транспорту по вулиці Силікатній біля будинку №69. Це так звана Друга зупинка у мікрорайоні.

Оголошення про проведення ремонту зупинки по вулиці Силікатній, 69 у Миколаєві, скриншот з ProZorro

Відповідно до технічної документації, підрядник мав виконати роботи з укладання тротуарної плитки, у тому числі з тактильними індикаторами на площі 80 м2 (у тому числі підготовчі роботи та встановлення бордюрів) та встановити 8 стовпчиків стримувальної дії «Болард».

За даними аналітичної системи Bi.ProZorro, за 2023 - 2024 рік ФОП Сергій Озейчук отримав від Адміністрації Центрального району підрядів на загальну суму 7,3 мільйона гривень. За цей час він виконав 15 договорів, зокрема це благоустрій майданчиків зі збору сміття, ремонт та облаштування зупинок громадського транспорту, прибирання, посипання доріг реагентами взимку, а також утримання прапорниць та флагштоків на об‘єктах адміністрації району.

У коментарі «МикВісті» очільник адміністрації Олександр Береза розказав, що звернув увагу на необхідність облаштування зупинки взимку, коли перебував у Матвіївці з робочою поїздкою.

— Їхав я колись, мабуть це був лютий, об'їжджав район. Звернув увагу, що там зупинка, є лише металева констуркція, яку потрібно було пофарбуваьи, а на землі були калюжі. Така погода була хмарна та дощова, калюжі, бруд. І я подумав про те, що це ж люди очікують на громадський транспорт, а там бруд. Одразу собі відзначив це, - сказав Олександр Береза.

Відповідаючи на уточнююе питання кореспондента, він зазначив, що додатково уточнив у місцевих жителів, наскільки ця зупинка користується попитом та чи є потреба у її облаштуванні.

— Я розумів, що треба знайти можливість, якщо не змінювати усю конструкцію, то хоча б зробити місце для очікування, щоб люди могли не стояти у калюжах. Звернень від депутатів не було, я потім провів там, скажімо так, чергування, щоб зрозуміти, чи користуються нею місцеві жітелі. Люди сказали, що так, вона затребувана, люди стоять та чекають на транспорт там, - розказав Олександр Береза.

Раніше повідомлялось, що в Інгульському районі Миколаєва проводять роботи зі встановлення нової зупинки за 4 мільйони гривень.

Минулого року Адміністрація Центрального району встановили майже за 300 тисяч гривень новий зупинковий комплекс по вулиці Аркасівській (Пушкінській) між Великою Морською та Кропивницького (Потьомкінська).