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В Інгульському районі Миколаєва планують встановити нову зупинку громадського транспорту. Роботи оцінити у 4 мільйони 90 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «НикВести».

Тендер на капітальний ремонт зупинки оголосила Адміністрація Інгульського району міської ради. Встановити зупинку планують по вулиці Троїцькій, між провулком Троїцьким та вулицею Волонтерською.

Як повідомила у коментарі «НикВести» голова Адміністрації Інгульського району Ганна Ременнікова, ремонтуватимуть зупинку на прохання місцевих жителів. Там планується також облаштувати майданчик для відстою для громадського транспорту, провести озеленення території та облаштувати громадську вбиральню.

— Це капітальна забудова, тендер розрахований на два роки. Це місце біля 2-ї Набережної, впирається у заправку біля розвороту. Ми відбудуємо нову зупинку на прохання мешканців. Там передбачено більший комплекс робіт, ніж одна зупинка. Там буде відстійна площа для маршрутів зелених автобусів №59 та №79. Також заплановано громадську вбиральню і озеленення території, — повідомила Ганна Ременнікова.

Згідно з тендерною документацєю, підрядник повинен до 15 грудня 2024 року виконати наступні роботи: виконати підготовчі роботи, встановити зупинковий павільйон, відремонтувати тротуар, облаштувати майданчик, встановити дорожні знаки, облаштувати дорожню розмітку, встановити урни, а також висадити дерева та кущі.

Скріншот з тендерної документації, планована зупинка в Інгульському районі

Раніше повідомлялося, що Адміністрація Центрального району Миколаєва планує відремонтувати зупинку громадського транспорту на перетині вулиць Пушкінської та Великої Морської за 358 тисяч гривень.