 Продавав гранати та патрони: мешканцю Миколаєва повідомили про підозру

У Миколаєві чоловіка підозрюють у продажі гранат та патронів

У Миколаєві чоловіка підозрюють у продажі гранат та патронів . Фото: Миколаївська обласна прокуратураУ Миколаєві чоловіка підозрюють у продажі гранат та патронів . Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві місцевого жителя підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та продажі боєприпасів.

Як повідомили в прокуратурі Миколаївської області, під час контрольної закупки чоловік продав два корпуси гранат Ф-1; два корпуси гранат РГД-5; три корпуси гранат типу РГН; 7 підривачів до грана та 98 патронів до стрілецької зброї.

Наразі усі бойові припаси та вибухові пристрої вилучили та направили на экспертизу. Загальна вартість вилучених боєприпасів — близько 40 тисяч гривень.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 66 тисяч гривень.

Нагадаємо, що двох чоловіків з Снігурівки Миколаївської області підозрюються у незаконному збуті трофейного озброєння.

«Асфальт лущиться після перших морозів», — Сєнкевич розкритикував «ЕЛУ Автодоріг»

Суд Миколаєва тимчасово відсторонив Вашеняка від посади директора КОП

У Миколаєві завершили відновлення будинку, зруйнованого ракетним ударом

«Йдуть згідно графіка», — у водоканалі кажуть, що нові очисні для Миколаєва повноцінно запрацюють у березні

У Миколаєві торік встановили 12 пандусів, хоча планували 45

Суд Миколаєва тимчасово відсторонив Вашеняка від посади директора КОП

У Миколаєві завершили відновлення будинку, зруйнованого ракетним ударом

У Миколаєві тролейбуси розвозитимуть воду мешканцям Соляних та Північного через аварію на дюкері

