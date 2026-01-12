У Миколаєві чоловіка підозрюють у продажі гранат та патронів . Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві місцевого жителя підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та продажі боєприпасів.

Як повідомили в прокуратурі Миколаївської області, під час контрольної закупки чоловік продав два корпуси гранат Ф-1; два корпуси гранат РГД-5; три корпуси гранат типу РГН; 7 підривачів до грана та 98 патронів до стрілецької зброї.

Наразі усі бойові припаси та вибухові пристрої вилучили та направили на экспертизу. Загальна вартість вилучених боєприпасів — близько 40 тисяч гривень.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 66 тисяч гривень.

