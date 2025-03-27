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На Миколаївщині затримали двох чоловіків за незаконний продаж зброї та вибухівки

На Миколаївщині підозрюють двох чоловіків у незаконному продажі зброї. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині підозрюють двох чоловіків у незаконному продажі зброї. Фото: Нацполіція

Двоє чоловіків з Снігурівки Миколаївської області підозрюються у незаконному збуті трофейного озброєння. За даними слідства, вони продавали реактивні піхотні вогнемети, протитанкові та ручні гранати, а також підривачі до них.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що чоловіки продавали озброєння на території Снігурівської громади через «власні зв'язки».

«56-річний мешканець Снігурівки продав дві одиниці реактивного піхотного вогнемету «Джміль» за 15 тисяч гривень, а 24-річний молодик — чотири корпуси гранат типу Ф-1 та три підривачі до ручних гранат за 3 тисячі гривень», — йдеться у повідомленні.

Зброя, яку незаконно продавали чоловіки. Фото: НацполіціяЗброя, яку незаконно продавали чоловіки. Фото: Нацполіція
Зброя, яку незаконно продавали чоловіки. Фото: НацполіціяЗброя, яку незаконно продавали чоловіки. Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили жителям Миколаївщини про підозри за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Їм загрожує до семи років увʼязнення. Наразі чоловіки перебувають під вартою.

Нагадаємо, у Баштанці, що на Миколаївщині, правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному продажі зброї та боєприпасів.

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