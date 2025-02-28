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На Миколаївщині затримали чоловіка за підозрою в незаконному продажі зброї

фото: Нацполіція Миколаївської областіфото: Нацполіція Миколаївської області

У Баштанці, що на Миколаївщині, правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному продажі зброї та боєприпасів.

Його затримали одразу після продажу гранати, повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

Під час обшуку в його будинку знайшли автомат із набоями, ще одну гранату, понад 750 патронів та незареєстровану мисливську рушницю.

Усі вилучені боєприпаси направили на експертизу. Чоловікові повідомили про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує до семи років тюрми.

фото: Нацполіція Миколаївської областіфото: Нацполіція Миколаївської області
фото: Нацполіція Миколаївської областіфото: Нацполіція Миколаївської області

Раніше у Первомайську затримали місцевого жителя, який продавав гранати. Йому також загрожує до семи років увʼязнення.

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