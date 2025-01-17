Жителя Первомайська затримали за продаж бойових гранат: йому загрожує до 7 років увʼязнення
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- Даріна Мельничук
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16:28, 17 січня, 2025
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У Первомайську затримали місцевого жителя, який продавав дві гранати типу Ф-1 за дві тисячі гривень.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Під час обшуків місця проживання 35-річного чоловіка правоохоронці вилучили дев’ять корпусів до гранат типу Ф-1 та два запали до них, а також набої калібру 7,62 міліметрів до автоматичної зброї. Крім цього, у затриманого вилучили гроші, які він отримав за продаж гранат.
Зазначається, що всі вилучені боєприпаси поліцейські направили на експертне дослідження. Також встановлюють джерело походження заборонених предметів.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Миколаєві поліція за допомогою системи «Безпечне місто» ідентифікувала чоловіка, який кинув страйкбольну гранату в кафе після конфлікту з персоналом.
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