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Жителя Первомайська затримали за продаж бойових гранат: йому загрожує до 7 років увʼязнення

У Первомайську затримали місцевого жителя за продаж гранат. Фото: НацполіціяУ Первомайську затримали місцевого жителя за продаж гранат. Фото: Нацполіція

У Первомайську затримали місцевого жителя, який продавав дві гранати типу Ф-1 за дві тисячі гривень.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Під час обшуків місця проживання 35-річного чоловіка правоохоронці вилучили дев’ять корпусів до гранат типу Ф-1 та два запали до них, а також набої калібру 7,62 міліметрів до автоматичної зброї. Крім цього, у затриманого вилучили гроші, які він отримав за продаж гранат.

Зазначається, що всі вилучені боєприпаси поліцейські направили на експертне дослідження. Також встановлюють джерело походження заборонених предметів. 

У Первомайську затримали місцевого жителя за продаж гранат. Фото: НацполіціяВилучені гроші. Фото: Нацполіція
У Первомайську затримали місцевого жителя за продаж гранат. Фото: НацполіціяВилучені боєприпаси. Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві поліція за допомогою системи «Безпечне місто» ідентифікувала чоловіка, який кинув страйкбольну гранату в кафе після конфлікту з персоналом.

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