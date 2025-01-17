Жителя Первомайська затримали за продаж бойових гранат: йому загрожує до 7 років увʼязнення

У Первомайську затримали місцевого жителя за продаж гранат. Фото: Нацполіція

У Первомайську затримали місцевого жителя, який продавав дві гранати типу Ф-1 за дві тисячі гривень.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Під час обшуків місця проживання 35-річного чоловіка правоохоронці вилучили дев’ять корпусів до гранат типу Ф-1 та два запали до них, а також набої калібру 7,62 міліметрів до автоматичної зброї. Крім цього, у затриманого вилучили гроші, які він отримав за продаж гранат.

Зазначається, що всі вилучені боєприпаси поліцейські направили на експертне дослідження. Також встановлюють джерело походження заборонених предметів.

Вилучені гроші. Фото: Нацполіція Вилучені боєприпаси. Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві поліція за допомогою системи «Безпечне місто» ідентифікувала чоловіка, який кинув страйкбольну гранату в кафе після конфлікту з персоналом.