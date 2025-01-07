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У Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату в кафе, тепер йому загрожує 5 років тюрми

У Миколаєві поліція за допомогою системи «Безпечне місто» ідентифікувала чоловіка, який кинув страйкбольну гранату в кафе після конфлікту з персоналом.

 Як повідомили в ГУ Національної поліції в Миколаївській області, інцидент стався ввечері, 5 січня. Внаслідок вибуху ніхто з відвідувачів та працівників закладу не постраждав. Уламки гранати вилучили для проведення експертиз.

Фігурантом виявився 34-річний мешканець Одещини. Після інциденту він змінив зачіску та поголив бороду. Наразі підозрюваному інкримінують хуліганські дії, йому загрожує до п’яти років тюрми.

Нагадаємо, що правоохоронці Миколаївщини затримала двох жителів Херсона, яких підозрюють у підриві гранати на подвір’ї приватного будинку. Чоловікам загрожує до семи років тюрми.

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