У Коблевому невідомий кинув на подвірʼя будинку гранату
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- Даріна Мельничук
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15:51, 05 грудня, 2024
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Ввечері 4 грудня у селі Коблеве Миколаївської області невідомий кинув на подвір’я будинку гранату, яка вибухнула та пошкодила автомобіль.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Зазначається, що ніхто не травмувався. З місця подій поліцейські вилучили пластикову пляшку із залишками пального та уламки вибухівки.
Також за попередніми висновками вибухотехнічної служби, на подвірʼя кинули гранату Ф-1, залишки якої направили на експертне дослідження.
Слідчі кваліфікували подію за ознаками частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство» та проводять розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини злочину та осіб, які причетні до його вчинення.
Нагадаємо, у Миколаєві знайшли та затримали чоловіка, який 11 листопада розбив скло у тролейбусі.
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