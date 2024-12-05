У Коблевому невідомий кинув на подвірʼя будинку гранату. Фото: Нацполіція

Ввечері 4 грудня у селі Коблеве Миколаївської області невідомий кинув на подвір’я будинку гранату, яка вибухнула та пошкодила автомобіль.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що ніхто не травмувався. З місця подій поліцейські вилучили пластикову пляшку із залишками пального та уламки вибухівки.

Також за попередніми висновками вибухотехнічної служби, на подвірʼя кинули гранату Ф-1, залишки якої направили на експертне дослідження.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство» та проводять розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини злочину та осіб, які причетні до його вчинення.

У Коблевому невідомий кинув на подвірʼя будинку гранату. Фото: Нацполіція

У Коблевому невідомий кинув на подвірʼя будинку гранату. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Миколаєві знайшли та затримали чоловіка, який 11 листопада розбив скло у тролейбусі.