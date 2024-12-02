У Миколаєві затримали хулігана, який розбив скло у тролейбусі Миколаєва
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- Альона Коханчук
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14:28, 02 грудня, 2024
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У Миколаєві знайшли та затримали чоловіка, який 11 листопада розбив скло у тролейбусі.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Нагадаємо, що інцидент трапився вдень на зупинці громадського транспорту по вулиці Генерала Олекси Алмазова. За даними поліції, під час руху у тролейбусі між двома чоловіками зав’язалась штовханина. У результаті один із них, вийшовши з салону, каменем розбив скло у пасажирському транспорті.
«Таким чином, для комунального підприємства спричинив матеріальні збитки на суму майже сім тисяч гривень. Водійці, через розбите скло, довелося на кілька годин припинити рух електротранспорту», — додали правоохоронці.
Як повідомляють правоохоронці, хуліганом виявився 30-річний мешканець міста, який раніше вже мав судимість.
За вказаним фактом слідчі Миколаївського райуправління поліції розпочали досудове розслідування за ознаками частина 3 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що миколаївські правоохоронці розшукали водія, який збив 49-річну жінку та втік з місця ДТП. Постраждала померла в кареті швидкої медичної допомоги.
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