У Миколаєві затримали хулігана, який розбив скло у тролейбусі Миколаєва

У Миколаєві затримали чоловіка, який розбив скло у тролейбусі. Фото: Нацполіція

У Миколаєві знайшли та затримали чоловіка, який 11 листопада розбив скло у тролейбусі.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Нагадаємо, що інцидент трапився вдень на зупинці громадського транспорту по вулиці Генерала Олекси Алмазова. За даними поліції, під час руху у тролейбусі між двома чоловіками зав’язалась штовханина. У результаті один із них, вийшовши з салону, каменем розбив скло у пасажирському транспорті.

«Таким чином, для комунального підприємства спричинив матеріальні збитки на суму майже сім тисяч гривень. Водійці, через розбите скло, довелося на кілька годин припинити рух електротранспорту», — додали правоохоронці.

Як повідомляють правоохоронці, хуліганом виявився 30-річний мешканець міста, який раніше вже мав судимість.

За вказаним фактом слідчі Миколаївського райуправління поліції розпочали досудове розслідування за ознаками частина 3 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що миколаївські правоохоронці розшукали водія, який збив 49-річну жінку та втік з місця ДТП. Постраждала померла в кареті швидкої медичної допомоги.